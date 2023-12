Grinč, diplomat, perfekcionist … kateri od sedmih božičnih tipov ste?

Božično novoletni čas je med drugim tudi čas druženja, zabav in srečanj. Zato ni prav nič nenavadno, da se ob takšnih in drugačnih priložnostih snidejo različni tipi osebnosti, od katerih ima vsak svoj pogled na aktualna praznovanja.

Včasih se ta pokaže že ob prvem pozdravu, drugič po nekaj kozarčkih, britanska družba Green Chef pa je z anketo, v katero je vključila 2000 odraslih, razkrila sedem božičnih tipov.

Poglejte, v katerega sodite in kaj to, glede na besede strokovnjakinje za telesno govorico Judi James, pomeni.

Velikodušni tip

To so osebe, ki hočejo kar najbolj počastiti božično-novoletne praznike. Tisti, ki se umeščajo v to skupino, želijo vse neskončno razvajati, ugoditi vsaki želji gostov in članov družine ter vse okoli sebe zasipati z darovi, hrano, pozornostjo.

Skratka, neizmerno se trudijo, da bi v njihovi družbi uživali vsi in takšnih je približno 15 odstotkov vprašanih.

Nekateri uživajo, ko razvajajo druge. FOTO: Nd3000/Gettyimages

Diplomat

Je že tako, da se ob vsakem, sploh družinskem srečanju, močno poviša tveganje za takšne in drugačne spore. In tedaj v ospredje stopi diplomat.

On se že pred srečanjem pripravi na vse možne scenarije in se v njih vsaj skuša odzvati tako, da ne bi takšna ali drugačna nesoglasja prestopila vseh meja.

Klepetulja

Oseba, ki ji nikoli ne zmanjka besed. Nikoli ne utihne in je srce vsake zabave ter skrbi za dobro vzdušje in pozitivne vibracije.

V središču pozornosti je tisti, ki zna poživiti zadeve. FOTO: Gpointstudio/gettyimages

Vedno pod stresom

Medtem ko nekateri prisegajo na sproščen božič, se drugi trudijo, da bi ta bil popoln.

To pomeni, da imajo visoke cilje in prav takšna merila, da imajo kar malce previsoka pričakovanja, pretiravajo z okraski, hrano in pijačo ter vse moči uperijo v to, da bi bila njihova zabava najboljša.

In če ni, seveda sledi veliko razočaranje.

Grinč

Vedno je v družbi nekdo, ki božiča in vsega, povezanega z njim, ne mara. Približno šestim odstotkom sodelujočih v omenjeni anketi pripada oznaka grinč.

Ti se pritožujejo, godrnjajo, trdijo, da gre za ničvredne komplikacije in preveč skomercializiran praznik.

Težko je sedeti poleg nekoga, ki je ves zamorjen ter namrgoden in z njim klepetati. Kako se mu izogniti: nedvomno ga je lahko prepoznati po izrazu na obrazu.

Vedno je nekdo, ki praznikov ne mara. FOTO: Boris Jovanovic/Gettyimages

Izbirčnež

Tako kot grinč je tudi izbirčnež zelo naporen tip. Saj ne, da ne mara praznikov, le težko je zadovoljiti njegova pričakovanja.

Pikolovski je glede hrane, glasbe, pijače, povsod najde napake in pomanjkljivosti ter prav hitro lahko nekomu, ki ga posluša, pokvari večer.

Veseljak

Priprave na božič so zanj pomembne, načrtuje, pripravlja, okrašuje, kuha, peče že od sredine oktobra in uživa v okraskih ter vsemu, kar označuje te praznike.

Njegovo navdušenje je sprva kar malo nadležno, a bolj, kot se bližajo prazniki, bolj postaja gonilna sila celotnega dogajanja, piše Stylist.