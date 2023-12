Gordon Ramsay ima šest brutalnih pravil za svoje otroke: če se jih ne držijo, so posledice

Kuhar Gordon Ramsay, ki lahko svojo slavo pripiše tudi svojemu eksplozivnemu temperamentu, je oče šestih otrok, ki jim ima skupaj z ženo Tano. S svojimi oboževalci je delil pravila vzgoje, ki se jih drži že leta. Nekateri pravijo, da je prestrog, druge je navdušil in se z njim strinjajo. Kaj nanje porečete vi?

Noče jim dati službe v svoji restavraciji.

Ramseyjevi otroci bi se lahko zaposlili v kateri od očetovih restavracij, a Gordon vztraja, da delajo za druge.

V intervjuju je priznal: »Sem načelen, sem pošten in dal ti bom vse, kar imam, da te popeljem na vrh. In to je to. Dobivam veliko kritik, ker sem pošten in strog, vendar me ta 'generacija snežink' ne skrbi.«

Nato je dodal: »Ne zaposlujem svojih otrok, ker nočem, da bi osebje mislilo: 'To je Ramseyjev otrok, ne smemo ga kritizirati.' Želiš delati v tej industriji? Greš k drugemu kuharju, se naučiš nekaj novega in se vrneš z znanjem, ki lahko izboljša posel.«

Ne bo jih dal v oporoko.

Neto premoženje Gordona Ramsayja je ocenjeno na okoli 230 milijonov evrov, vendar to še ne pomeni, da lahko njegovi otroci samo sedijo in uživajo v njegovem bogastvu. »Vsekakor tega ne bodo dobili: to ni zloba, to je zato, da jih ne pokvarim,« je razkril v intervjuju. »Edino, kar sva se s Tano dogovorila je, da dobijo 25-odstotni polog za stanovanje, ne pa za celo stanovanje.«

Ramsey bo verjetno svoje premoženje zapustil nekaterim dobrodelnim organizacijam, ki jih podpira.

Morajo zaslužiti za luksuzne dobrine.

Ramsay je kot strog, a pravičen oče razkril, da se otroci niso pridružili njemu in ženi v prvem razredu, ko sta šla na počitnice. »Ne sedijo z nama v prvem razredu. Niso delali niti približno dovolj, da bi si to lahko privoščili. Pri tej starosti mi pravite, da morajo sedeti v prvem razredu? Ne, ni jim treba. Glede tega sva res stroga.«

Kasneje je svojo izbiro branil z besedami: »Moram biti realen z otroki. Ne potrebujejo dodatnega prostora, zabavo dobijo na svojih telefonih in prenosnikih.«

Spremembe prehranjevalnih navad so prepovedane.

Ramsey je neverjetno navdušen nad hrano, ki jo kuha, in skuša svojim otrokom privzgojiti prefinjen odnos do obrokov. V tej družini je prepovedanih več stvari, ena izmed njih je predvsem vegetarijanstvo.

Nekoč je dejal: »Moja najhujša nočna mora bi bila, če bi otrok kdaj prišel do mene in rekel: 'Oči, jaz sem vegetarijanec.'«

V gospodinjstvu Ramseyjevih ni preklinjanja.

To se morda zdi popolnoma neobičajno za Ramseyja (samo pomislimo na njegove oddaje), vendar njegovi otroci ne smejo preklinjati.

Kuhar je tako nekoč dejal: »Preklinjanje je jezik industrije. Dokler smo živi, ​​se to ne bo spremenilo. Moraš biti odločen, da dosežeš rezultate. Vedo, da sem izrekel tudi nekaj neprimernih besed. Pravim, da je to industrijski jezik, za namene šova. Moji otroci ne preklinjajo.«

Zaradi šole ne smejo biti pod pritiskom.

Ramsay in njegova žena ne zahtevata, da morajo njuni otroci dobivati visoke ocene pri vseh predmetih. Starši razumejo, da ima vsak otrok svoje prednosti – v Ramseyjevem primeru je bilo to kuhanje. »Ne strinjam se s tem, da se vsi otroci ocenjujejo na enakem izpitu. Moti me, ker je pritisk na mlade danes smešen. Nisem dosegel vrhunca pri 15, zagotovo ga nisem dosegel pri 12 in prav gotovo ne pri 18.« O lastni izkušnji je dodal: »V šoli mi ni šlo dobro, sem pa zato dobro kuhal. In zato sem hvaležen za način, kako so me v to potisnili.«