Slastni grižljaji z ulic nogometnih mest

Bi pripravili kaj okusnega tudi sami doma? V priročniku Ulična hrana iz zbirke Tako preprosto, ki ga je izdala založba Mladinska knjiga, so zbrani recepti in praktični nasveti za ulično hrano z vsega sveta.

V njem je tudi podrobneje opisano, katere dobrote kuhajo na ulicah Hamburga, Berlina, Kölna, Münchna, Dunaja in Züricha, in dodani so naslovi, kjer jih je mogoče najti. V pokušino vam ponujamo dva recepta iz gostiteljskih mest evropskega nogometnega prvenstva.

Hamburg: Ribe so vedno prva izbira

Kdo se je pravzaprav domislil hamburgerja? V tem hanzeatskem mestu si radi domišljajo, da ta priljubljena jed izvira iz severnonemške specialitete Hamburger Stück, to pa je mesni plošček v žemlji.

Recept naj bi nemški izseljenci zanesli v Ameriko. V Hamburgu so hamburgerji priljubljeni ... Hamburžani se radi pohvalijo še z eno klasično jedjo, in sicer klobaso s karijevo omako.

Ne glede na to, ali je legenda ali resnica, si lahko vsakdo, ki je prebral roman Odkritje pečenice s karijem avtorja Uwa Timma, predstavlja, da ta specialiteta prihaja iz tega hanzeatskega mesta ... Preprosto skupaj s Hamburgom gredo tudi ribe. V pristanišču ponujajo ribje specialitete na vsakem vogalu.«

Hamburški ribji sendvič

Potrebujemo (za štiri osebe):

Za remulado:

2 jajci (velikost M)

2 zelo sveža rumenjaka (velikost M)

2 žlički srednje pekoče gorčice

sol in poper

150 ml sončničnega olja

žlico creme fraiche

100 g kislih kumaric kornišon in žlico kisa vloženih kumaric

2 žlici vloženih kaper

2 žlički mlete sladke paprike

pol šopa drobnjaka

pol šopa peteršilja

Za ribji sendvič:

2 rdeči čebuli

8 listov zelene solate

4 vejice kopra

4 žemlje

4 marinirane slanike

Priprava:

Jajci za remulado kuhamo približno 10 minut, da sta trdo kuhani, nato ju speremo s hladno vodo in olupimo.

Medtem rumenjak zmešamo z gorčico, ščepcem soli in poprom. Olje (približno 50 ml) najprej dodajamo po kapljicah in mešamo z metlico – moramo ga popolnoma umešati, preden ga spet dodamo.

Nato v tankem curku prilivamo preostalo olje in krepko mešamo. Majonezi primešamo creme fraiche.

Kumarice, kapre in kuhani jajci drobno nasekljamo. Skupaj s kisom od kislih kumaric in mleto papriko primešamo k majonezi. Drobnjak in peteršilj speremo in otresemo.

Drobnjak narežemo na tanke kolobarje. Peteršilj osmukamo in drobno narežemo. Oboje primešamo remuladi. Solimo in popramo.

Čebulo za sendvič olupimo in naribamo na tanke kolobarje. Solato in koper speremo in otresemo, vrhove kopra osmukamo.

Žemlje prerežemo, toda ne do konca. Nadevamo z mariniranimi slaniki, čebulo, solato, remulado in koprom.

Namig: Pravi ribji sendvič je brez remulade. Namesto nje lahko na prerezane žemlje na tanko namažemo maslo in jih obložimo z nekaj rezinami kislih kumaric. Dodamo še slanike, čebulo, solato in koper, pa je sendvič pripravljen.

Berlin: Aal Grün, Bulette, Rollmops, Döner kebab, klobasa s karijem, mesne polpete

Novi trendi hitro preplavijo svetovljansko metropolo ob reki Spree. Enako velja za ulično hrano. Berlinčani z razlogom pravijo, da je ulična hrana stara kot svet, saj Street Food Thursday, to so četrtki, ki so rezervirani za ulično hrano, že od leta 2013 potekajo v Kreuzbergu v Markthalle Neun, zgradbi iz 19. stoletja ...

Stojnice z ulično hrano so huda konkurenca berlinskim tradicionalnim okrepčevalnicam – tipične jedi so denimo aal grün, jed iz kuhane jegulje s svetlo omako iz kopra, mesni ploščki ali v kis in olje vložen slanik, ki ga postrežejo zvitega – vendar pravijo, da je konkurenca dobra za posel ... Berlin brez kebaba?

Nepredstavljiv je Berlin brez kebaba. Še vedno je zelo priljubljen Mustafas Gemüsekebab v Kreuzbergu, pravi naslov za berlinsko klobaso s karijem je okrepčevalnica Curry Mitte pri postaji podzemne želez­nice Rosenthaler Platz.

Klobase s pikantno karijevo omako

Potrebujemo (za štiri):

strok česna

3 žlice sončničnega olja

2 žlici pekočega karija v prahu

100 g paradižnikove mezge

pločevinko pasiranega paradižnika (400 g)

250 ml ananasovega soka

3 žlice belega vinskega kisa

janeževo zvezdo

klinček

lovorov list

4 rahlo prekajene obarjene klobase (po želji samo iz svinjine ali iz svinjine in govedine)

sol

beli kruh za postrežbo

Priprava:

Za omako olupimo česen in ga stisnemo s stiskalom za česen. V širokem loncu segrejemo žlico olja in česen prepražimo. Pazimo, da ne porjavi. Dodamo kari v prahu in paradižnikovo mezgo ter prepražimo.

Dodamo pasiran paradižnik, ananasov sok, kis in začimbe. Zavremo in odkrito kuhamo na zmernem ognju približno 8 minut, vmes večkrat premešamo.

Medtem v veliki ponvi segrejemo preostalo olje. Obarjene klobase opekamo 5–8 minut na zmernem oziroma močnem ognju, da so lepo rjave. Pustimo v topli ponvi.

Janeževo zvezdo, klinček in lovorov list odstranimo in omako solimo. Klobase predenemo na štiri krožnike, narežemo na debele kolobarje in prilijemo omako. Takoj postrežemo s kruhom.

Namig: Če nas popade volčja lakota in si zaželimo prave hitre hrane, postrežemo h klobasicam namesto belega kruha hrustljav krompirček.

Recepti s knjige Ulična hrana iz zbirke Tako preprosto, ki ga je izdala založba Mladinska knjiga.