Slastne jedi iz kostanja

Kostanjev gozdiček

»Preden začnete razmišljati, da se vam ne da ubadati s kostanjevim pirejem – dobite ga že skoraj povsod, in sicer zamrznjenega in pospravljenega v vitrine v bližini sladoledov.

Prav tako lahko kupite olupljen kostanj in iz njega zelo preprosto pripravite pire. Čeprav – ni ga lepšega od sprehoda po jesenskem gozdu in nabiranja teh plodov. In po njem ta sladica najbolj tekne.«

Potrebujemo:

Za temni nadev:

100 g mletih piškotov

80 g masla sobne temperature

200 g mletih orehov (lahko tudi lešnikov, mandljev)

70 g sladkorja v prahu

30 g grenkega kakava v prahu

25 ml mleka (lahko je mandljevo, sojino, kravje ...)

250 g kostanjevega pireja

150 g mletih piškotov

40 g sladkorja v prahu

100 g masla sobne temperature

žlico ruma

Dodatno:

višnje ali češnje v sirupu ali kompotu

beli kristalni sladkor

Priprava:

Vse sestavine za temno maso pomešamo in zgnetemo ter postavimo v hladilnik za 20 minut, da se povežejo in okusi prepojijo.

Za svetli nadev pomešamo in vgnetemo vse sestavine.

V skledici si pripravimo kristalni sladkor, višnje odcedimo.

Temno maso vzamemo iz hladilnika in začnemo oblikovati: odtrgamo nekaj mase in naredimo kroglico, jo povaljamo v kristalnem sladkorju, nato pa pritisnemo ob notranjo steno ožemalnika za limone tako, da nastane prerez, kot ga vidite na fotografiji.

Velikost kroglice bo umerjena po velikosti vašega ožemalnika za limone.

Nato na sredino položimo odcejeno višnjo ali dve ter nanjo nanesemo svetlo maso in pogladimo vrh, ki bo kmalu postal dno sladice.

Na dlani to smrekico obrnemo in položimo na krožnik. Ponavljamo, dokler ne porabimo vse mase.

Sladico postavimo v hladilnik vsaj za uro, sicer jo lahko hranimo pokrito tudi tri do štiri dni.

Kostanjev marmorni kolač

»Kostanjeve kreme vam bo ostalo. Ali ni krasno? Že imate sladico za naslednji dan: naložite jo v kozarce in shranite v hladilnik ali dodajte malo smetane ali čežane in ponudite kot samostojno sladico.«

Potrebujemo:

5 jajc

200 g masla

160 g belega sladkorja

lupinico 1 limone

zavitek vaniljevega sladkorja

250 g moke

žličko pecilnega praška

2 žlici nesladkanega kakava

450 g olupljenega kuhanega ali pečenega kostanja

2–3 žlice ruma (po okusu)

malo cimeta

3 žličke sladkorja (ali po okusu)

250 ml mleka

Priprava:

V kozico nalijemo mleko, dodamo vse druge sestavine za kostanjevo kremo in pustimo, da zavre; nato odstavimo in s paličnim mešalnikom pretlačimo. Počakamo, da se ohladi.

Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija in pripravimo podolgovat pekač: premažemo ga z maslom in potresemo z moko ali drobtinami.

Jajca ločimo. Polovico sladkorja stresemo k rumenjakom in polovico k beljakom, nato stepamo beljake toliko časa, da se sneg začne svileno svetiti.

K rumenjakom s sladkorjem dodamo maslo in na hitro stepemo, nato dodamo lupinico limone, vaniljev sladkor, moko, pecilni prašek in beljake ter premešamo, da dobimo gladko testo za biskvit.

V testo vmešamo še 300 g kostanjeve kreme.

Razdelimo ga na pol in v eno polovico vmešamo kakav. Belo testo nato vlijemo v pekač in povrhu razporedimo temno testo ter z vilicami nežno naredimo vzorec v obliki osmice.

Pečemo 45 minut, nato ohladimo skoraj do konca v pekaču.

Kostanjeve kocke

»Če ste ljubitelji jesenskih plodov v bodečih ježicah, se tem kockam ne boste mogli upreti. Za to pecivo si pripravite pekač velikosti približno 20 x 30 cm, pomembno pa je, da je visok vsaj 5 cm.«

Potrebujemo:

Za testo:

170 g moke

tri četrt zavitka pecilnega praška

200 ml mleka

100 ml olja

žlico ruma

100 g sladkorja

jajce

50 g pretlačenega kostanja

Za nadev:

370 g pretlačenega kostanja

50 g mletih mandljev

cimet

250 ml mleka

125 g masla

30 do 40 g sladkorja

100 g čokolade za kuhanje

Priprava:

Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija, pekač naoljimo in pomokamo.

Vse sestavine za testo zmešamo z električnim mešalnikom in vlijemo v pekač. Pečemo 30 minut.

Ko se testo peče, pripravimo nadev. Mleko nalijemo v kozico, dodamo maslo, cimet, sladkor, čokolado in segrevamo, da se sestavine povežejo. Kozico odstavimo in vmešamo še pretlačen kostanj in mandlje.

Nadev prelijemo po vročem biskvitu.

Postavimo v hladilnik za vsaj tri ure.

Avtorica receptov: Mirjam Grilc