Sladice, ki so povezane s slovenskimi mesti. Jih poznate?

December prinaša mnoge sladke zgodbe, ena med njimi je pred nekaj dnevi prišla iz Pirana. To mesto ima po novem svojo sladico: snovalci so jo poimenovali š'torta, in sicer po sorti avtohtone oljke štorta. Recept je zasnoval mladi chef Kristian Zule iz Stare gostilne. Kot so sporočili iz mesta, ki je zraslo na soli, je 23-letni chef š'torto »obogatil s slastno karamelo s piransko soljo in z olivnim moussom, najbolj drzni gurmani pa lahko tortici dodajo tudi nekaj kapljic lokalnega oljčnega olja z domačije Milok«. Projekt, ki so ga podprli tudi na občini in v turističnem združenju, pa bo imel dobrodelno poslanstvo: izkupiček bo namenjen humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.

Nova piranska sladica š'torta je ime dobila po sorti avtentične oljke.

Novo iz Pirana: š'torta FOTO: Jakob Bužan

Sodobna preobleka

In katera slovenska mesta še imajo značilne sladice? Omenimo lahko Ljubljano in Kranj, kajti tu so doma štruklji, imenovani po posameznem mestu. Zanimivo je, da je tudi ljubljanski štrukelj ravno letos dobil sodobno preobleko, ki sta jo stari jedi nadeli Stela Špoljar in Francka Mršnik, slaščičarki iz BIC Ljubljana, medtem ko je idejo, da bi tradicijo obudili na sodoben način, dal Anton Skubic iz kavarne Be Trendy. V omenjeni kavarni kot tudi v restavraciji, čajnici in kavarni centra KULT316 lahko ljubljanski štrukelj tudi naročimo.

Ljubljanski štrukelj so pred meseci predstavili v Kavarni B trendy, to jed pa lahko naročimo še v čajnici in kavarni in restavraciji Biotehniškega centra Ljubljana na Prušnikovi. Foto: Mankica Kranjec

In kaj je ljubljanski štrukelj? Recept bil konec 19. stoletja omenjen v prvi izvirni slovenski kuharski knjigi z naslovom Slovenska kuharica. Na BIC Ljubljana so ga vzeli za izhodišče, pri pripravi jedi pa so uporabili te sestavine: kvas, sladkor, mleko, moko, začimbe, smetano, rumenjake, mešanico marmelad, pomarančni nadev, domačo vaniljevo kremo s pridihom pomaranče, pomarančni ganaš in pražene mandljeve lističe. Sestavine, omenjene v prvotni recepturi, so torej ohranili, nekoliko pa so spremenili razmerja in postopek priprave.

Kranjski kulinarični trio: klobasa, pivo in štruklji FOTO: Miha Bratina

Osnova palačinke

Omenimo pa lahko še en štrukelj, in ta je kranjski. Zanimivo: tudi ta recept je bil prvič zapisan v kuharici, in sicer Magdalene Knafelj Pleiweis, ki je izšla leta 1868. Osnova so palačinke oziroma blini. Vanje dodamo nadev iz kuhane ribane kaše, jajca, masla in domače marmelade, nato palačinke zavijemo in razporedimo v ognjevarne posodice. Čez gre preliv iz smetane in jajc, nato jed zapečemo v pečici.

Ekipa, ki je ustvarila š'torto; mladi chef Kristian Zule, Jelena Arsič, Magdalena Skočir in Tamara Posavec Simčič. FOTO: Jakob Bužan