Setveni koledar – september 2024

Ker za zdaj na vidiku ni kakšne blage, kaj šele očitnejše ohladitve, se septembrskih setev lotimo s premislekom. Resda bi bil čas za setev motovilca, če bi ga radi uživali že to jesen, a najprej poskrbimo, da semenu ne bo pretoplo. Gredo takoj po setvi prekrijemo z olistanim vejevjem, ki jo bo senčilo, in zberemo prostor zanjo kje za visokim paradižnikom ali fižolom. S setvijo zimske solate počakajmo vsaj do srede meseca, če ne bo pretoplo, saj ni mišljeno, da bi zimo dočakala velika.

Več na deloindom.si.