Seksologi: osebe s to barvo las so najboljše v postelji

Glede na raziskavo spletnega portala Casumo Casino so rdečelasci deležni velike pozornosti, za kar obstajajo konkretni razlogi, piše Daily Star.

»Ni neobičajno, da so rdečelasci zanimivejši od ostalih. Živahni rdeči lasje so priljubljeni tako pri moških kot pri ženkah in svetlejša, kot je barva, privlačnejša je,« je povedala tiskovna predstavnica omenjene strani.

Tudi kar nekaj znanstvenih raziskav je pokazalo, da so osebe z rdečimi lasmi po naravi temperamente in dinamične, takšne so tudi v postelji, to pa so nedvomno kvalitete dobrega ljubimca (in ljubimke).

FOTO: Unaihuiziphotography/Gettyimages

Poseben gen za posebne lastnosti

Gen MC1R, ki je odgovoren za rdeče lase, namreč vpliva na druge lastnosti, ki so v očeh opazovalcev privlačne in zanimive.

Stereotip o vročekrvnih rdečelascih torej ni daleč od resnice. To so med drugim dokazali raziskovalci z univerze Hamburg, ki so odkrili, da so osebe z rdečimi lasmi deležne več spolnih odnosov v primerjavi z osebami drugih barv las.

Samski ali tisti v zvezi, rdečelasci so spolno najaktivnejši. In še: rdečelaske v povprečju doživijo 41 odstotkov več orgazmov od žensk z drugimi barvami las.

FOTO: Edwardderule/Gettyimages

Občutljivejši na dotik

Gen, ki zagotavlja rdečo barvo las prav tako povečuje občutljivost na dotik, rdečelasci se torej nanj odzivajo intenzivneje od oseb z drugo barvo las.

Prvi so ob tem občutljivejši na temperaturne spremembe, zaradi tega lažje doživijo orgazem.

Privlačni zaradi posebnih feromonov

Osebe z rdečimi lasmi ob vsem povedanem oddajajo specifične feromone, ki povečujejo njihovo privlačnost.

Glede na dognanja strokovnjaka Stephena Douglasa je njihov naravni vonj kože sladkast, blago mošusni in zato zanimiv z vidika spolne privlačnosti.