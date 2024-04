Sredstvo proti pršicam iz samo dveh sestavin

Vsak dan z našega telesa odpade okoli 500 milijonov drobnih kožnih celic, te so priljubljena hrana pršic, ki so doma tako rekoč povsod okoli nas: v preprogah, vzmetnicah, kavčih, zavesah, vzglavnikih …

Te očem nevidne živalce in njihovi izločki lahko izzovejo alergije, astmo in ekceme. Če ste alergični nanje, posteljnino pri visokih temperaturah perite enkrat na teden, predmete, ki jih ne morete prati, denimo vzmetnice, kavče in vzglavnike, pa negujte s posebnim čistilom, ki ga lahko samo iz dveh sestavin pripravite doma.

Zanj potrebujete:

7 decilitrov destilirane vode

20 kapljic eteričnega olja klinčkov ali evkaliptusa

Posteljnino redno perite, vzmetnice čistite z naravnim sredstvom. FOTO: Biserka Stojanovic/Gettyimages

Postopek:

Oboje zmešajte v plastenki z razpršilom in poškropite površine, kjer bi lahko bile pršice, ter počakajte, da se dobro posušijo.

Omenjena eterična olja med pranjem posteljnine lahko dodate v pralni stroj. Tudi to pomaga pri učinkovitem odstranjevanju pršic.

Med pranjem rjuh lahko dodate izbrana eterična olja. FOTO: Andrey_popov/Shutterstock

Še en način