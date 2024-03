Ekološka, poceni in učinkovita domača čistila

Doma narejena čistila niso le veliko cenejša kot kupljena, predvsem so veliko bolj ekološka. Prednost je tudi ta, da imamo večino sestavin najverjetneje že v kuhinji ali shrambi, in ko čistila zmanjka, preprosto naredimo novega, tudi če so trgovine takrat ravno zaprte.

Za prijeten vonj poskrbita limonina lupina in rožmarin. FOTO: Getty Images

Za prijetno dišeče univerzalno čistilo potrebujemo alkoholni kis, vodo, limonino lupinico in nekaj vejic rožmarina. Enako količino vode in kisa zmešamo v dovolj veliki steklenički s pršilom, vanjo dodamo lupino ene limone in dve ali tri vejice rožmarina. Dobro pretresemo in pustimo stati en teden. Pred vsako uporabo znova pretresemo, poškropimo po želeni površini in obrišemo s čisto in suho krpo.

Čistilo uporabljamo za odstranjevanje politih in zasušenih tekočin, tudi manjše količine vodnega kamna. Ker tako kis kot limona delujeta antibakterijsko, z mešanico poškropimo koše za smeti, počakamo od pet do deset minut in nato izperemo, uporabimo jo lahko tudi za pomivanje tal.

Preden se lotimo domače izdelave, si priskrbimo dovolj stekleničk s pršilom. FOTO: Thamkc/Getty Images

Za čistilo za kuhinjo, ki ga lahko uporabimo tudi za čiščenje hladilnika, potrebujemo štiri žlice sode bikarbone, raztopljene v litru vode. Mešanico nanesemo na štedilnik, delovno površino, police v hladilniku, počakamo od pet do deset minut in obrišemo najprej s čisto vlažno krpo, nato še s suho.

Za čistilo za kuhinjo štiri žlice sode bikarbone zmešamo v litru vode.

Če na površini opazimo zasušene madeže, ki jih je treba nekoliko podrgniti, uporabimo več sode in manj vode. Ker bo tako nastala precej abrazivna mešanica, z njo ne drgnemo občutljivih površin. Soda bikarbona bo prišla prav tudi za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz hladilnika. Nekaj žlic je nasujemo v posodico, postavimo v hladilnik, in ta bo že kmalu dišal kot nov.

Za lesk

Čistilo za steklo pripravimo iz pol litra vode, decilitra alkoholnega kisa, pol decilitra 70-odstotnega alkohola ter po želji še nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja. Vse sestavine vlijemo v stekleničko s pršilom, dobro pretresemo in z mešanico poškropimo ogledala, okna in druge steklene površine. S čisto krpo jo razmažemo po površini in na koncu do suhega obrišemo s časopisnim papirjem. Slednji bo poskrbel, da na steklu ne bodo ostale mucke, ki jih za sabo puščajo krpe. Z omenjeno mešanico očiščene površine pa se bodo krasno bleščale.

Čistilo za okna namešamo tudi iz pol decilitra kisa, žlice koruznega škroba in litra tople vode. Vse skupaj damo v steklenico z razpršilom in dobro pretresemo, nato pa mešanico poškropimo po površinah, ki jih želimo očistiti, ter do suhega obrišemo s časopisnim papirjem.

Gumijasti čistilec in časopisni papir se pri čiščenju stekla najbolje obneseta. FOTO: Milan Krasula/Getty Images

Straniščna školjka bo sijala kot nova, če vanjo najprej nasujemo 200 gramov boraksa in po njem polijemo deciliter kisa. Pustimo čez noč, nato pa dobro zdrgnemo s ščetko. Namesto boraksa lahko uporabimo sodo bikarbono, dovolj je bo 50 gramov. Posujemo jo po školjki in preko nje polijemo dva decilitra kisa. Počakamo pol ure, zdrgnemo in speremo. Omenjeni mešanici bosta očistili tudi umivalnike, kabine za prhanje in kadi ter odmašili odtoke; da bi se slednji čim bolj učinkovito odmašili, na koncu v odtok vlijemo od dva do tri litre vrele vode.

Straniščna školjka bo sijala kot nova, če vanjo nasujemo 200 gramov boraksa in po njem polijemo deciliter kisa.

Čistilo za parket in druge lesene površine izdelamo iz dveh žlic oljčnega ali drugega rastlinskega olja, dveh žlic kisa in 50 mililitrov limonovega soka. Zmešamo v steklenički z razpršilom, poškropimo po tleh ali drugi površini ter obrišemo s suho krpo. Za čistilo za laminat potrebujemo liter tople vode in deciliter alkoholnega kisa. Dobro premešamo, poškropimo po tleh in obrišemo s krpo iz mikrofibre.