Tega nikoli ne čistite z jedilno sodo

Jedilna soda je uporabna tudi kot čistilo, saj trdovratne madeže odstranjuje z različnih površin, pa vendar nekaterih z njo ne bi smeli čistiti, saj jih njena abrazivnost lahko usodno poškoduje.

Kje ni dobrodošla, razkriva Reader's Digest.

Na steklenih površinah

Ker je zaradi, čeprav izjemno drobnih zrnc, groba, obstaja velika verjetnost, da bo na steklu ali ogledalih opustila nepopravljive sledi. Za čiščenje teh je veliko boljše drugo naravno čistilo: alkoholni kis.

Na steklu lahko soda pusti trajne poškodbe. FOTO: Vgstockstudio/ Shutterstock

Na aluminijastih površinah

Uporaba jedilne sode pri čiščenju kovinskih predmetov je načeloma varna, a ne v vsakem primeru. Ena od izjem je aluminijasta posoda.

Ne samo, ker je aluminij mehak in ga lahko trajno poškoduje, temveč tudi, ker med uporabo sode na tej kovini pride do oksidacije, posledično se spremeni barva posode ali drugih, iz nje izdelanih predmetov.

Na keramičnih ali indukcijskih ploščah

Na običajnih plinskih ali električnih štedilnikih je dobrodošla, saj lahko odstrani trdovratno in zasušeno umazanijo, žal pa ni primerna za čiščenje steklokeramičnih ali indukcijskih plošč.

Na njih ostane plast, ki jo je zelo težko odstraniti. Če že, sodo z njih sperite z alkoholnim kisom.

Na marmorju ali drugem naravnem kamnu

Sode nikoli ne bi smeli uporabljati na marmornatih ali drugih površinah iz naravnega kamna.

Poškoduje namreč vrhnji zaščitni sloj iz njih izdelanih predmetov, na njih ustvarja praske in povzroča dolgotrajno škodo, saj ob odsotnosti zaščite v njihovo notranjost pronica voda.

Za čiščenje marmorja soda ni primerna. FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Na starinskem srebru

Čeprav res učinkovito odstranjuje madeže, lahko starinsko srebro zaradi sode potemni. Bolje je čiščenje tega zaupati profesionalcem.

Na lesenem pohištvu in takšnih tleh

Za les je pregroba in ga lahko uniči, zato zanj izberite njemu namenjene preparate ali ga obrišite le z vlažno ter nato še s suho krpo.

Drobna zrnca lahko poškodujejo les. FOTO: A3pfamily/Shutterstock

Na površinah z utori

Jedilna soda se ujame vanje in jo je praktično nemogoče povsem odstraniti, posledično so ti predmeti videti umazani in ne, kot bi pričakovali, čisti.

Na koži in laseh

Koža je rahlo kisla, soda je bazična, zato poruši naravno ravnovesje in uniči zaščitni sloj kože.

Podobno velja za lase: lasišče je rahlo kislo, hkrati soda agresivno odstranjuje maščobe in naravna olja, lasje so posledično suhi in lomljivi.

Zaradi bazičnosti prav tako ni primerna za čiščenje naravnega krzna in usnja.

Usnjenih predmetov ne čistimo z jedilno sodo. FOTO: New Africa/ Shutterstock

Na pozlačenem priboru in posodi

Zlato je zelo mehak material in soda ga lahko poškoduje ter trajno uniči pozlato.