Uporabni nasveti, kako se znebiti nadležnih mravelj

Na svetu je več kot 12.000 vrst mravelj, velika večina je za ljudi povsem nenevarna. Je pa malce neprijetno, ko spomladi zavzamejo kuhinjske pulte, zaidejo v omarice, se sprehajajo po mizi in drugih delih doma. Ne, niso le nadležne, na svojih telescih nosijo tudi bakterije in drugo umazanijo, ki lahko vodi v okužbe. Ko jih zagledamo v stanovanju, je treba ukrepati. Ponujamo nekaj najboljših naravnih načinov, s katerim jih boste pregnali iz svojega doma.

Ker drobne žuželke za seboj tam, kjer se gibljejo, puščajo sled, ki jo druge mravlje vohajo, je treba vse površine, kjer jih zasledite, redno ter dosledno čistiti. Učinkovit način je uporaba čistila za stekla in tekočega detergenta za pomivanje posode. Plastenko z razpršilom do polovice napolnite z vodo, drugo polovico pa z mešanico čistil v enakih odmerkih. S tekočino poškropite dele doma, kjer ste opazili nezaželene goste, najvztrajnejši bodite tam, kjer opažate, da mravlje prihajajo v stanovanje. Mešanica bo nevtralizirala vonj feromonov in nove jim ne bodo sledile.

Nekaterih vonjav ne marajo. FOTO: Thibault Renard/Getty Images

Smrdljive začimbe

So vonjave, ki jih mravlje ne marajo. Ne prenašajo denimo nekaterih začimb, zato so lahko učinkovite v obrambi pred njimi. Ena od njih je poper, naj bo običajni črni ali kajenski: mletega potresite po kotičkih, kjer se sprehajajo nepovabljeni gostje. Ti ne prenesejo niti cimeta. Tudi ta začimba jih bo pregnala, če jo potresete po površinah, kjer hodijo. Podobno nanje deluje mleta kava. Ker se sčasoma razdiši, jo približno enkrat na teden odstranite in posujte novo.

Alkoholni kis je učinkovito naravno čistilo in mravlje ne marajo njegovega vonja.

Eterična olja so dobrodošla tudi v gospodinjstvu. Eden od načinov njihove uporabe je obramba pred mravljami. Olj s takšnim učinkom je več, zagotovo boste našli takšno, ki vam diši, mravlje pa odganja. Med najbolj učinkovite spada olje poprove mete: od 10 do 20 kapljic ga zmešajte z dvema decilitroma vode in poškropite obode vrat, oken ter vse površine, kjer so mravlje. Na podoben način uporabite olje čajevca: od pet do deset kapljic ga zmešajte z dvema decilitroma vode in uporabite enako kot mešanico iz poprove mete.

Uporaba olja limonskega evkaliptusa je malo drugačna: z njim prepojite koščke vate in jih položite na mesta, kjer v dom prihajajo mravlje. Enkrat na teden vato z naravnim repelentom namočite znova. Po istem postopku lahko uporabite olje cimeta.

Izjemno učinkovito je olje neema. Ta je odličen naravni repelent, pomaga v obrambi pred večino mrčesa, mravlje niso izjema. Zmešajte ga z vodo in poškropite površine ali uporabite tako kot olje cimeta oziroma čajevca. Rezultat ne bo izostal.

Učinkovita so nekatera eterična olja, tudi cimetovo. FOTO: Julia_sudnitskaya/Getty Images

Ne marajo citrusov

Alkoholni kis je zaveznik čistega in urejenega doma. Je učinkovito naravno čistilo in mravlje ne marajo njegovega vonja. Zmešajte kis in vodo v razmerju ena proti ena in z mešanico pomijte površine, kjer se zadržujejo insekti, oziroma dele doma, kjer prihajajo v stanovanje. Mravlje bodo kis vohale še dolgo potem, ko ga vi ne boste več, in se mu bodo izognile.

V zaščiti oziroma obrambi pred mravljami je dobrodošel pšenični zdrob. Zmešajte ga z mletim sladkorjem in po domu nastavite pasti. Mravlje bodo mešanico zaužile, zdrob bo v njihovih telesih nabreknil in jih pomoril. Ker bodo del hrane odnesle v gnezdo, bo postopek usoden tudi za mravlje v njem.

Sadeži, ki mravljam smrdijo, so citrusi. Olupke pomaranč, limon, mandarin postavite tja, kjer opažate živalce. Sploh v kotičke, kjer prihajajo v dom. V prihodnje mu ne bodo prišle blizu, stare olupke vsake toliko zamenjajte s svežimi.