To sta usodni napaki pri zmenkih. Ju delate tudi vi?

Včasih kar ne moremo najti sorodne duše, ker se preprosto zagozdimo ob malenkostih, ki nam meglijo širšo sliko. Kaj lahko popravite pri sebi, da vam priložnosti ne bodo več uhajale?

En zmenek premalo

Včasih na prvem zmenku takoj preskoči iskrica, včasih pa ne, vendar se morate zavedati, da boste v nekaj urah, kolikor lahko traja zmenek, težko izvedeli vse o človeku. Prav zato je dobro ponoviti vajo in se dogovoriti za naslednje srečanje, če obstaja vsaj malo zanimanja za osebo. Statistika kaže, da lahko pravo odločitev sprejmemo šele po štirih ali petih zmenkih, če le ne iščemo popolnosti oziroma ne vztrajamo pri nesmiselnih načelih.

Prehitro na glavo

Ko nas doleti kemija, lahko brezglavo zdrvimo v odnos. Za nas obstaja samo še ta oseba in vse drugo postavimo na stranski tir. Tako gredo mimo nas mnoge druge priložnosti za spoznavanje novih ljudi, pri katerih bi lahko vztrajali in ugotovili, ali vam srce res bije samo za nekoga ali je to le posledica hipne zaslepljenosti.