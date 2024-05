Velika zmaga risov v Bolzanu, Romuni šokirali Madžare

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Bolzanu dosegla drugo zmago. Danes je premagala gostitelje Italijane z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Za Slovenijo sta zadela Rok Tičar (16.) in Anže Kuralt (45.).

Slovenci so SP, na katerem želijo priti na prvo ali drugo mesto, ki prinašata vrnitev v elitno skupino, slabo začeli. Na prvi tekmi so namreč izgubili z Južno Korejo z 2:4. A so na drugi tekmi že pokazali pričakovano podobo in igro ter s 6:1 premagali Romunijo.

V četrtek prost dan, potem še zadnja obračuna

Zdaj imajo Slovenci šest točk in si vrh lestvice delijo z Madžari, ki so danes presenetljivo izgubili z Romunijo z 1:2. Tretji so Italijani s petimi. Po današnji tekmi imajo Slovenci v četrtek prost dan, potem pa bosta sledila še zadnja obračuna; v petek se bo ob 16. uri Slovenija pomerila z Japonsko, v soboto pa ob 19.30 še z Madžarsko.