Slovenski politiki nagovorili sledilce za 1. maj, ne boste pa verjeli, kaj je objavil Jelinčič (VIDEO)

Po torkovih kresovanjih so godbe na pihala danes zgodaj zjutraj s tradicionalnimi budnicami napovedale praznik dela. Čez dan v organizaciji sindikatov in drugih prirediteljev potekajo značilna prvomajska srečanja. V Ljubljani so svobodni sindikati dopoldne priredili praznovanje na Rožniku, zbrane pa je nagovoril župan Zoran Janković.

O prazniku dela Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti. Praznovati so ga začeli leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več protestnikov. V Sloveniji so 1. maj kot državni praznik uzakonili leta 1948. Druga internacionala, ki je bila ustanovljena leta 1889 v Parizu in jo je vodil naslednik Karla Marxa Friedrich Engels, je na ustanovitvenem kongresu sprejela resolucijo o osemurnem delovniku in sklenila, da bodo vsako leto 1. maja organizirali množične manifestacije v spomin na krvave dogodke v Chicagu.

Sodeč po objavah na družabnih omrežjih, pa so tudi slovenski politiki praznovali 1. maj. To so sporočili svojim sledilcem.