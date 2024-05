Poglejte, kakšno škodo je povzročil jutranji potres, kamera posnela trenutek tresenja (VIDEO)

Ko se vtisi jutranjega potresa ob 5.38 z žariščem 15 kilometrov južno od hrvaškega mesta Slunj polegajo , prihajajo poročila reševalnih služb, da so statiki spet na delu Iz tamkajšnje Uprave za civilno zaščito so sporočili, da so po prejetih informacijah zabeležili manjšo materialno škodo.

Kot navajajo hrvaški mediji pa je župan občine Rakovica obvestil javnost, da sta v cerkvi sv. Jelena poškodovana strop in dimnik stare občinske stavbe. »Na teren so bili napoteni statistiki hrvaškega centra za potresno inženirstvo. Drugih poročil o škodi za zdaj ni,« pravijo na Upravi za civilno zaščito o posledicah potresa, ki so ga čutili po vsej Hrvaški, še posebej v Liki in osrednji Hrvaški. Posnetek, ki ga je objavil portal Lika Club prikazuje trenutek potresa v kraju Irinovac v občini Rakovica.

Spomnimo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.38 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 4,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 70 kilometrov jugovzhodno od Črnomlja, v bližini Plitviških jezer.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci širše okolice Črnomlja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

