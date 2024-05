Šok, znani parček s slovenske estrade se je razšel

Glasbenika Nika Zorjan in Rok Piletič sta se razšla. Zdaj se je Zorjanova očitno iz Ljubljane preselila nazaj v Prekmurje. »Ljubljana je super, a trenutno imam malo oddiha v domači okolici in to mi zelo ustreza. Odlično se počutim tam, tudi domači so zelo veseli, da sem se vrnila, saj se zelo dobro razumemo,« je povedala za revijo Lady, ki tudi navaja, da je mladi par narazen že nekaj mesecev, ostajata pa v dobrih odnosih.

Zorjanova je pred kratkim izdala pesem Napaka, ki govori o ljubezenskem odnosu, ki ni dober zanjo. Za našo revijo Suzy pa je pred kratkim dejala, da ima dovolj toksičnih odnosov, predvsem pa da je osvobojena starih vzorcev in nezdravih razmerij, ki se jih je dokončno znebila. Dodajmo še, da je Piletič prav tako izdal novo pesem s pomenljivim naslovom Zadnjič pleševa.