Huda nesreča na prvomajskem izletu, več ljudi padlo z voza

Na prvomajskem izletu na jugozahodu Nemčije se je zgodila nesreča, ko se je prevrnil voz, ki ga je vlekel traktor. Pri tem se je poškodovalo 30 ljudi, od tega 10 huje, je sporočila nemška policija.

Voz se je prevrnil, ko je šel traktor v ovinek. Pri tem je več ljudi padlo z voza, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Več ljudi so do bolnišnice odpeljali s helikopterji, med drugim so na pomoč v kraj Kandern priskočili tudi s helikopterji iz sosednje Švice.

Zaenkrat ni znano, kaj točno se je zgodilo. Policija nesrečo še preiskuje, med drugim preiskujejo voznika zaradi suma povzročitve telesne poškodbe iz malomarnosti.