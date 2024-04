Manekenka o tem, kako je biti v razmerju s 43 let starejšim moškim

Manekenka Chloe Amour se je zelo zabavala v razmerju s starejšim moškim. Zdaj verjame, da bi morale ženske hoditi samo s starejšimi, piše Daily Star.

Rjavolaska, ki je zdaj stara 32 let, je prvič spoznala, da jo zanimajo srebrne lisice pri svojih 20-ih, vendar je trajalo nekaj let, preden se je odločila za bolj zrele moške. Pravi, da se je ob njih »počutila varno«.

Manekenka Chloe Amour ima rada starejše moške. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Vplivnica, ki ima 2,1 milijona sledilcev na Instagramu, želi, da bi tudi druge ženske spoznale prednosti starejšega ljubimca – vključno s finančno stabilnostjo in modrostjo. Pravi, da je tudi seks precej dober. Ko je govorila o odnosu z enim od svojih bivših, ki je bil 43 let starejši, je dejala: »Najbližji prijatelji so naju sprejemali in podpirali, tujci pa so naju gledali grdo.«

»Prvič sva se srečala v restavraciji v Las Vegasu, kjer sva oba živela v tistem času. Preden je odšel, se je prišel predstavit. Plačal mi je večerjo in izmenjala sva kontaktne podatke. »Še isti konec tedna me je peljal na nakupovanje k Christianu Louboutinu in v Agent Provocateur,« je dejala.

Dal ji je svojo kreditno kartico

Chloe je dodala: »Ko je najino razmerje postalo resno, me je dodal na svoj račun za kreditno kartico z limitom 93 tisoč evrov. Razšla sva se po štiriletnem razmerju, ker sem ugotovila, da so se moje želje spremenile. Toda starost ni vplivala na razhod.«

Priznava, da je v preteklosti poskušala hoditi z mlajšimi moškimi, vendar pravi, da se »ni dobro končalo«. Mlajši naj pogosto ne bi bili dovolj finančno stabilni, kar za manekenko – ki rada prejema darila – preprosto ni dovolj dobro.

»Moji jeziki ljubezni so kvalitetno preživljanje skupnega časa, obdarovanje, delanje drobnih uslug, lepe besede in fizični dotik,« je pojasnila. »V tem vrstnem redu jih rada tudi prejemam.« Fizični dotik ji ne pomeni veliko, a je po njenih opažanjih pogosto pomemben mlajšim moškim. Najbolj se počuti cenjeno, ko ji nekdo podari rože ali parfum.

»Ne bom hodila z nekom, ki zasluži manj od mene.«

Starost ni edini dejavnik za moške, ki želijo zapeljati lepo Chloe. Razkrila je, da ne bi niti pomislila na to, da bi hodila z moškim, ki zasluži manj kot 190.000 evrov na leto.

»Ne bom hodila z nekom, ki zasluži manj od mene.« FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Poudarja, da ne izbira partnerjev izključno glede na finančno stanje, a priznava, da so ji starejši ljubimci kupovali diamantne uhane, drag nakit, dizajnerske torbice in čevlje. Eden jo je celo peljal na potovanje z zasebnim letalom.

Zmenki s starejšimi imajo po njenih besedah tudi nekaj slabosti, saj so starejši moški bolj navezani na svoje navade, zato so manj prilagodljivi. Poleg tega tudi okolica takšnih parov še vedno ne sprejema, pogosto se je zgodilo, da so ljudje mislili, je njen partner njen oče. »Verjamem, da bi morali ljudje hoditi s komer želijo, dokler so polnoletni in odgovorni za svoje odločitve,« je zaključila.