Srhljivo! Deklica prepričana, da so v njeni spalnici pošasti – starši odkrili resnico

Triletna Saylor Class se je pritoževala nad »pošastmi v steni« svoje sobe v mestu Charlotte v Severni Karolini, vendar njena mama in oče trditev nista vzela resno. Menila sta, da ima mala le bujno domišljijo.

Ker je deklica nedavno gledala Pixarjev film Pošasti iz omare, mati Ashley Massis Class in njen mož teh trditev nista vzela resno.

»Dali smo ji steklenico vode in rekli, da je to sprej za pošasti, s katerim lahko ponoči poškropi katero koli od njih,« je dejala. Kljub »zaščitnim« ukrepom je Saylor v naslednjih mesecih še naprej govorila, da je nekaj v njeni sobi.

Potem pa je mati opazila čebele, ki so v skupinah rojile blizu podstrešja in dimnika v njihovi 100 let stari kmečki hiši. Sprva je domnevala, da Saylor sliši brenčanje iz stropa spalnice.

Zato je stopila v stik s čebelarjem, ki je opazil, da na desettisoče čebel leta proti talni oblogi iz desk na podstrešju, tik nad spalnico hčerke. Izkazalo se je, da so čebele, ki so v ZDA zaščitena vrsta, osem mesecev gradile gromozanski panj.

Prišle so skozi drobno luknjo

Čebelar je, opremljen s toplotno kamero, skeniral stene v spalnici triletnice. »Zasvetilo je kot božično drevo,« je za BBC povedala Massis Class.

V steni je bilo na desttisoče čebel. FOTO: Stephane Mahe Reuters

Strokovnjak je rekel, da še nikoli ni videl, da bi panj šel tako globoko v steno. Izsledil ga je do za kovanec velike luknje v kotu podstrešne odprtine in odprl steno, kar je razkrilo veliko satje.

»Razlile so se kot iz grozljivke,« je dejala Class. Čebelar je odstranil med 55.000 in 65.000 čebel, skupaj s 45 kg satovja. Izvedene so bile tri ekstrakcije, da so žuželke odstranili iz stene in jih prenesli v škatle. Čebele sedaj selijo v zavetišče.

Med ekstrakcijami je morala gospa Massis Class sobo zapreti, da bi čebelam preprečila brenčanje drugod v hiši. Povedala je, da so čebele in njihov med poškodovali hišno električno napeljavo.

Kljub temu da so čebele povzročile za več kot 18 tisoč evrov škode, zavarovanje ne bo krilo ničesar.