Zakaj pes pozimi noče na sprehod? Najpogostejši razlogi in rešitve

Razlogov, zakaj pes noče na sprehod je kar nekaj. Pozimi je pogost razlog ta, da naš kuža enostavno ne mara nizkih temperatur. To velja še posebej za manjše pasme psov ali štirinožce s kratko dlako. Spet drugi se raje izognejo sprehodu, ker so že doživeli slabo izkušnjo na snegu ali ledu. Včasih je psu že nelagoden hlad, ki ga čutijo na blazinicah tačk. Morda so si kdaj poškodovali tačke na ledenem, ostrem snegu ali pa so imeli ranico na blazinicah in so ob hoji po soljeni cesti čutili bolečino. Psi se lahko počutijo neprijetno tudi zgolj zaradi močnega vetra, mokre ali spolzke površine po kateri hodijo, morebiti so se kdaj prestrašili pokanja ledene ploskve pod tačkami ali snežne kepe, ki jih je nehote zadela.

