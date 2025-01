Trik, kako poskrbimo, da bo motna juha postala bistra (VIDEO)

Pozimi si radi privoščimo takšne in drugačne juhe, nekatere klasike, kot je na primer goveja, pa so na sporedu skozi vse leto. Ker jih kuhamo pogosto, verjetno prisegamo na vedno enak recept in tehniko priprave. A včasih se nam kljub kilometrini kaj ponesreči. Juha postane motna, na primer. To seveda še ne pomeni katastrofe, a vseeno bi bilo v krožniku bolj lično videti bistro tekočino. Kako si lahko pomagamo in težavo rešimo?

Situacija rešljiva z beljakom enega jajca

Brina pravi, da situacija še zdaleč ni kritična, saj jo lahko rešimo v le dveh potezah. V juho dodamo sestavino, ki je v receptu za zvezdo nedeljskega kosila ne bomo našli. V motno juho moramo namreč dodati beljak. Jajce ubijemo in ločimo rumenjak od beljaka. Slednjega nato vlijemo v lonec in počakamo, da se na vrhu nabere nekakšna pena.

Naslednji korak pa je precejanje juhe. Seveda si ne želimo, da bi beljakova pena plavala na vrhu juhe, zato jo prelijemo skozi cedilo. Precejena juha bo popolnoma bistra, beljak pa v krožniku ne bo pustil nobenega okusa. Majhna čarovnija torej, ki jo je dobro imeti v mislih za morebitne nedeljske nezgode.

Zakaj ta trik deluje?

Seveda ne gre za čarovnijo, ampak za trikom stojijo zakoni čiste fizike. Ko beljake vlijemo v juho, ti koagulirajo. Med tem postopkom se vežejo na drobne delce, maščobe in druge nečistoče, ki so prisotne v juhi in povzročajo motnost. Z drugimi besedami: te nečistoče se prilepijo na beljak, ko se ta strdi. Tako majhni delci zaradi medsebojne zlepljenosti postanejo precej večji in se nikakor ne bodo uspeli izmuzniti skozi cedilo. Slednjega morda celo ne bomo potrebovali, če bo pena iz beljaka tako čvrsta, da jo lahko z gladine juhe odstranimo kar s pomočjo zajemalke ali lopatke.