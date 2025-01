Tako je dubajska čokolada navdahnila slovenske slaščičarje

Konec lanskega leta je tudi k nam prišel viralni trend iz Dubaja, ki v sladko celoto združuje čokolado, nadvse priljubljeno pistacijo in tanke hrustljave rezance, imenovane kadajf. Odtlej zanimanje za čokolado s tem polnilom, ki ni ravno poceni, ne pojenja. In ni ostalo samo pri čokoladi – nekateri slovenski slaščičarji so v zadnjih tednih predstavili svoje različice trendovskega okusa iz Dubaja, denimo tortico dubajko, z dubajskim okusom navdahnjeni sladoled, palačinke in piškote, dopolnjene s hrustljavim pistacijevim namazom.

Dubajka po Karimovo

Porcijsko tortico, imenovano dubajka, so na primer predstavili v Atelieju Karim, ki ga vodi Karim Merdjadi, eden od treh sodnikov v oddaji MasterChef Slovenija. »Naša tortica je sestavljena iz musa mlečne čokolade, pistacijeve kreme in kadajfa. V nasprotju s čokolado je ta tortica nežnejšega okusa in ni tako nasitna. Navsezadnje je treba pojesti celo porcijo, ne samo enega grižljaja, kot je to navada pri čokoladi,« je pojasnil Medjadi.

Kako to, da so se za dubajsko tortico odločili šele zdaj, in ne konec minulega leta, ko se je pri nas začelo zelo glasno govoriti o tem spletnem hitu? »Drži, da smo se za tortico odločili malo kasneje, kajti podobno kot za vse sladice, ki jih prvič ponudimo, smo tudi tokrat skrbno izbrali trenutek, ko bomo to novost predstavili,« je pojasnil sogovornik in na vprašanje, kako zanimiv je za kupce ta okus, povedal: »Zanimanje je veliko – kolikor dubajk naredimo, toliko jih prodamo. Nič ne ostane.«

Bi piškote ali sladoled?

Našli smo tudi dubajske palačinke in piškote. Zadnje, nekoliko večje in narejene z drožmi v stilu ameriških kukijev, peče Jerca Klinar, ki že nekaj časa pripravlja veganske kukije. Najprej so bili klasični, nato jim je dodala liofilizirane jagode, belo čokolado, pražene lešnike in ostalo, kasneje pa je spekla še takšne s sredinskim nadevom: »Nadevi so denimo pistacija, speculaas, jabolčna pita, kokos in pa seveda dubajska kombinacija.«

In še nekaj smo opazili, dubajski sladoled, ki so ga te dni premierno predstavili v Slaščičarni Bistrica pri Tržiču. Še zanimivost: družina Pajaziti v različnih slovenskih mestih vodi tri slaščičarne, tista v Kranju pa je bila med prvimi pri nas, kjer so konec lanskega leta pripravili dubajsko čokolado, za katero je v hipu zavladalo neverjetno zanimanje.

Tako se je začelo ...

Kot že omenjeno, se je novi trend začel v Dubaju, kjer je ena od slaščičarn začela izdelovati čokoladne tablice s pistacijevim polnilom in tankimi rezanci. Konec lanskega leta je ta okus postal viralen in odtlej so začela ​čokoladnice in tudi večja podjetja, kot je Lindt, izdelovati podobne čokolade, katerih cena ni zanemarljiva: ena tablica pogosto stane nekaj deset evrov. Kljub temu (ali nemara prav zaradi tega) je marsikje po svetu dubajska čokolada v zadnjem obdobju pravi prodajni hit.

