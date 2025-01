Prihajajo barvite in pisane tkanine za dom

Tkanine so sestavni del notranje opreme, saj se pojavljajo na oblazinjenem pohištvu, zavesah, posteljnem perilu, pregrinjalih, prtih in okrasnih blazinah. S svojimi barvami in vzorci privlačijo pozornost, opredeljujejo prostor in zaokrožijo njegovo podobo. Na njih so skoraj praviloma tudi vzorci, večji in manjši, vzeti iz narave ali zgodovine, abstraktni, geometrijski …

Pri tkaninah za dom se trendi hitro spreminjajo, veliko podjetij dvakrat na leto pošlje na trg nove kolekcije z novimi vzorci in barvami ali vsaj z novimi kombinacijami vzorcev in barv. Trendi ne nastajajo naključno, ampak gre za premišljeno načrtovanje, ki se zgodi že veliko prej, kot jih oblikovalci in proizvajalci predstavijo širši javnosti. Pri nemškem združenju proizvajalcev tkanin za dom Deco Team so predstavili nove tkanine, ki bodo letos modne v interierjih. In kaj pravijo, kako lahko z novimi tkaninami osvežite svoj dom?

