Pet preprostih idej za naravne adventne venčke

Adventni venček s štirimi svečami simbolizira čas pred božičem. Vsaka sveča predstavlja eno adventno nedeljo in prvo bo treba prižgati že to nedeljo. Tradicionalno ima adventni venček obliko obroča in je postavljen na mizo, a danes najdemo številne izpeljanke. Tisti bolj ustvarjalni se boste najbrž izdelave venčka lotili sami. Najlaže vam bo šlo, če uporabite ogrodje ali obroč. Ta je lahko iz različnih naravnih materialov, na primer iz slame, prepletenih vej, ki so lahko obdelane in lakirane ali jih pustite naravne. Na obroč običajno pritrdimo sveže, zimzelene vejice. Možnosti je veliko, na primer vejice smreke, jelke, tise, pušpana, bodike, bršljana … Drugo za drugo jih povežete na obroč z vrvico ali žičko. Paziti morate, kako polagate vejice in obračate liste, da bo venček lep.

