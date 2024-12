Otroške sobe: Bolj kot barvnim trendom prisluhnimo otroku

Otroška soba naj bi bila prostor, v katerem se mlajši člani družine počutijo dobro, varno in udobno. Pri urejanju skrbno izbiramo ne le pohištvo, ampak tudi barve in kombinacije, s katerimi poskrbimo za svežino in unikatnost. Splošnih pravil glede barv ni, je pa zelo dobrodošlo, če jih lahko prilagajamo starosti otroka in spreminjanju njegovega okusa za lepo. O opremljanju otroških sob in izbiri barv zanje smo se pogovarjali z arhitektko Nino Štajner iz biroja NIŠA arhitektura in notranjo oblikovalko Jade van Baaren iz podjetja JVB Design Works.