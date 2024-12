Oblikovanje piškotov: ideje z naše kuharske delavnice

Kdo bi si mislil, da je peka piškotov lahko tako preprosta in zabavna in da lahko iz samo enega testa ustvarimo velik pladenj pisanih izdelkov, za katere bodo vsi mislili, da je za nami cel teden dela! Kje pa! Pokličite vse družinske člane, pripravite vse pekače, kar jih imate, in piškotomanija se lahko začne!

Kepo testa, ki smo jo naredili po tem receptu, najprej razdelimo na 6 enakomernih delov. Pečico vključimo na 175 do 180 stopinj.

...

...

1. Mandljevi piškoti s skuto

(Za 7 piškotov.)

1 žlica skute

30 g mandljevih lističev (od tega 1 žlica v maso, ostalo za posip)

nastrgana limonova lupinica

beljak

Priprava

V kos osnovnega testa, ki smo ga prej razdelili na 6 enakomernih delov, primešamo žlico skute, žlico mandljevih lističev ter nastrgano limonovo lupinico, nato pa oblikujemo 15 g težke kroglice. Premažemo jih z beljakom in posujemo z mandljevimi lističi. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, ter pečemo približno 15 minut. Pečene pustimo na pekaču še par minut, nato jih preložimo na ohlajevalno mrežico.

...

2. Kokosovi piškoti z marmelado

(Za 7 piškotov.)

beljak

30 g kokosove moke

brusnična marmelada

Priprava

Iz kosa osnovnega testa oblikujemo 15 g težke kroglice, ki jih premažemo z beljakom ali pa jih kar potopimo v beljak ter jih nato povaljamo v kokosovo moko. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, nato pa s koncem lesene kuhalnice na sredini vsake kroglice naredimo jamico. Pečemo približno 10 do 12 minut. V jamice ohlajenih piškotov damo žličko marmelade.

...

3. Piškoti z belo čokolado, suhimi brusnicami in pistacijo

(Za 7 piškotov.)

60 g belih čokoladnih kapljic (1 žlica za v maso oziroma osnovo, ostalo za obliv)

2 žlici suhih sesekljanih brusnic (1/2 žlice za v osnovo, ostalo za dekoracijo po oblivu)

2 žlici sesekljanih olupljenih pistacij (1/2 žlice za v osnovo, ostalo za dekoracijo po oblivu)

Priprava

V kos osnovnega testa dodamo 1 žlico čokoladnih kapljic, pol žlice sesekljanih brusnic in pol žlice sesekljanih pistacij ter dobro premešamo. Oblikujemo 25 g težke kroglice, ki jih med dlanmi malce sploščimo in oblikujemo v lepe okrogle piškote. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo približno 10 do 12 minut. Na vrh ohlajenih piškotov damo po 2 žlički stopljene bele čokolade ter posujemo s sesekljanimi brusnicami in pistacijami. ...

4. Čokoladno-lešnikovi piškoti

(Za 7 piškotov.)

beljak

1 žlička kakava

30 g zdrobljenih praženih lešnikov

15 g bele stopljene čokolade

cimet ali kakav za posip

Priprava

V kos osnovnega testa primešamo 1 žličko kakava in oblikujemo 15 g težke kroglice, ki jih premažemo z beljakom ali pa jih kar potopimo v beljak ter jih nato povaljamo v zdrobljene lešnike. Položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in s koncem lesene kuhalnice na sredini vsake kroglice naredimo jamico. Pečemo približno 10 do 12 minut. Jamice ohlajenih piškotov napolnimo s stopljeno belo čokolado ter posujemo s cimetom.

...

5. Črno-beli spiralni piškoti

(Za 6 piškotov.)

1 žlička kakava

1 žlička mleka

Priprava

Kos testa razdelimo na dva enakomerna dela. V enega dodamo žličko kakava in žličko mleka ter dobro premešamo, da dobimo čokoladno maso. Iz obeh mas oblikujemo za lešnik velike kroglice. Piškot pripravimo tako, da 6 kroglic sestavimo v krog oziroma venček, in sicer tako, da je prva kroglica čokoladna, druga vaniljeva, tretja zopet čokoladna in tako dalje. Venček z rokami malce stisnemo skupaj, nato pa ga med dlanmi vrtimo v eno smer, da dobimo črno-beli spiralni vzorec. Položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo približno 12 do 14 minut.

...

6. Vaniljevi rogljički

Iz zadnjega kosa testa oblikujemo rogljičke. TUKAJ najdete vse skrivnosti z naše delavnice, da bodo zares lepi in okusni.