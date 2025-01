Bujta repa: tradicionalna prekmurska jed iz enega lonca

Kislo repo, še zlasti pa zelje poznajo stare kuhinje vseh slovenskih pokrajin. Primorci kuhajo joto na žlico, Štajerci repo zabelijo s kislo smetano, najbolj razširjena pa sta dušena repa in zelje, ki ju postrežemo kot prilogo k mesu, krvavicam ali pečenicam. Zraven prija krompir ali kaša, Prekmurci pa so sestavine združili v eno jed, bujto repo. Osnova so kisla repa, sveže mesnate svinjske kosti, najbolje hrbtne, in prosena kaša. Vse to se je na kupu znašlo na kolinah, ko so gospodinje skuhale krepko jed na žlico, ki je teknila po napornem dnevu v zimskem času. Tudi ime bujta se nanaša na koline, bujti namreč po prekmursko pomeni ubiti, v tem primeru prašiča.

Bujta repa se je iz kmečke kuhinje starih časov preselila tudi v sodobne recepte, danes jo številni zabelijo s prežganjem, narejenim na olju namesto na masti, hkrati pa z maščobami in prežganjem raje varčujemo. A če hočemo pričarati pravi okus, brez tega pač ne bo šlo. Repo lahko skuhamo tudi brez mesa, a to pač ne bo prava bujta repa. Če jo skuhamo nekajkrat v zimi, niti vsi ti grehi gotovo ne bodo zelo škodili.

Gre za jed iz enega lonca, saj se vse sestavine kuhajo skupaj, le da jih dodajamo postopoma. Največ časa kuhamo meso, potem dodamo repo in na koncu kašo. Po nekaterih receptih začnemo skupaj kuhati meso in repo, v tem primeru bo repa zelo mehka. Če imamo radi bolj čvrsto, jo dodamo, ko je meso že skoraj kuhano. Prav tako bodimo pozorni na kislost in slanost repe, po potrebi jo na hitro oplaknemo z vodo, preden jo damo v lonec. Jedi ne solimo na začetku, temveč ko začnemo kuhati repo, ki je praviloma že slana. Med obvezne začimbe spadajo poper in lovor ter kumina, ostalo po želji, denimo šetraj ali timijan. Posebnost bujte repe je prosena kaša, ki da jedi prijeten, nežen okus in jo hkrati nekoliko zgosti. Vendar pozor, ne sme biti pregosta, zato prežganje ob koncu dodajamo postopoma, po žlicah. Morda le za okus. Za barvo dodamo mleto papriko, običajno sladko, ljubitelji pekočega lahko tudi ostro. Bujto repo lahko skuhamo tudi za zalogo, saj jo lahko nekaj dni hranimo v hladilniku. Ljubitelji te jedi celo trdijo, da je še boljša pogreta.

Bujta repa (recept)

Za 4 osebe.

0,5 kg kisle repe

0,5 kg svežih hrbtnih svinjskih kosti

1 skodelica prosene kaše

1 čebula

3 stroki česna

1 žlica masti

1 žlica mlete rdeče paprike

sol, poper v zrnju, kumina, majaron, lovor

1 zvrhana žlica moke

Priprava

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, kosti operemo in damo v velik lonec. Zalijemo s hladno vodo, da so kosti pokrite, dodamo lovorjev list, nekaj zrn popra, kumino in počasi kuhamo slabe pol ure. Potem dodamo kislo repo in majaron, po potrebi dolijemo vodo, solimo in počasi kuhamo še pol ure. Proseno kašo operemo in jo potresemo po repi. Kuhamo, dokler se kaša ne zmehča, pri tem jedi ne mešamo, saj bi se sicer kaša lahko prijela na posodo. Ko je kaša kuhana, iz lonca poberemo kosti in iz njih oberemo meso, vrnemo ga v repo. V ponvi segrejemo mast in na njej svetlo prepražimo čebulo. Dodamo moko in jo med mešanjem pražimo do zlate barve. Prilijemo malo vode, dodamo česen in papriko in med mešanjem prevremo. S prežganjem zabelimo repo, premešamo in prevremo.

