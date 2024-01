Prvi pisani cvetovi

Med prvimi rastlinami, ki nas spomladi razveselijo s svojimi barvitimi cvetovi, so zvončki, trobentice, žafrani, kmalu sledijo narcise, ciklame, tulipani in hijacinte. Dobra novica je, da so vse izjemno nezahtevne in bodo dobro uspevale tudi v okrasnem vrtičku popolnih začetnikov. Da bi gredice že letošnjo pomlad prekrivala cvetoča preproga, smo sicer nekoliko prepozni, čebulnice je namreč treba v zemljo vtakniti oktobra, so pa mnoge od opisanih rastlin na voljo tudi v obliki lončnic.

Ciklame ne postavljamo nad radiator, saj bo kmalu izgubila cvetove.

Tega se bodo razveselili predvsem tisti, ki nimajo svojega koščka zemlje, saj jih bodo lahko postavili kar na okensko polico. Previdnost je dobrodošla le pri hijacintah, ki imajo izredno intenziven vonj in lahko pri bolj občutljivih povzroči glavobol. Prostore, v katere smo postavili te rastline, je zato treba redno zračiti.

Narcise bodo v dom prinesle pomlad. FOTO: T Sableaux/Getty Images

Hijacinte imajo rade svetlobo, ne marajo pa preveč vode. Lonček postavimo na okensko polico, obrnjeno na jug, okno naj bo zaščiteno z zaveso, da svetloba ne bo premočna. Bistveno je, da ima lonček s hijacinto na spodnji strani drenažne luknjice, če bo morala čebulica dolgo stati v namočeni zemlji, bo namreč zgnila in rastlina bo propadla.

Če želimo biti res previdni, hijacinte, ko jih prinesemo iz prodajalne, presadimo. Tako bomo videli, v kakšnem stanju je čebulica in ali je bila pred kratkim močno zalita. V tem primeru jo posadimo v svež in suh substrat ter nekaj dni pustimo pri miru, šele nato jo malo zalijemo. Preveč vode ne marajo niti narcise, tudi njihove čebulice bodo začele ob prekomernem zalivanju propadati, so pa glede svetlobe manj zahtevne od hijacint. Dobro se bodo počutile tako na sončnem mestu kot na nekoliko bolj senčnem, le neposredni svetlobi jih ni priporočljivo izpostavljati.

Motita jih previsoka temperatura in suh zrak

Svetlobo obožujejo ciklame, ki pa žal na okenski polici nad radiatorjem ne bodo prav dolgo cvetele. Motita jih namreč tako previsoka temperatura, ki veje od njega, kot suh zrak, posledica ogrevanja. Ciklame bodo najbolje uspevale pri tistih, ki imajo tudi pozimi radi nekoliko hladnejše prostore. Idealna temperatura zanjo je sicer okrog deset stopinj Celzija, kar je za večino ljudi veliko prenizko, pa tudi za prostor pozimi ni priporočljivo, a jim ne bo hudega, če je temperatura za od pet do osem stopinj višja, kar je sicer ravno prav za spalnico.

Ne marajo preveč ogrevanih prostorov. FOTO: Lemanieh/Getty Images

Čudovite spomladanske cvetlice so trobentice, ki sicer uspevajo izključno na prostem, v zaprtih prostorih pa si lahko omislimo njihove sorodnice primule. Omislimo si jih, če omenjenim rastlinam ne moremo omogočiti ustreznih razmer, saj so primule njihovo popolno nasprotje. Najbolje bodo uspevale na bolj senčnem mestu, pa tudi občasno prekomerno zalivanje jim ne bo pretirano škodovalo.

Primule uspevajo na bolj senčnih mestih in imajo rade vlažno zemljo.

Rade imajo vlažen in humusen substrat, ko se zrak in zemlja zunaj otoplita, pa jih lahko brez težav prestavimo na balkon ali presadimo na gredico. Pogosto tam uspevajo še bolje in se lepo razbohotijo, a jim tudi v tem primeru poiščemo bolj senčno mesto z vlažno prstjo.