Priljubljene jedi z ješprenjem

V hladnejših mesecih so na naših jedilnikih tudi stare jedi, ki so jih jeseni in pozimi pripravljale že naše babice. Zagotovo je jesensko-zimski čas tisti, ko je na mizah ješprenj. Največkrat ga še danes pripravimo tako, kot so ga postregli v starih časih, a so še drugi načini za pripravo te jedi, zato smo zbrali nekaj uporabnih idej.

Visoko med priljubljenimi enolončnicami, ki jih pripravljamo v hladnejših dneh, je vsekakor ričet. Nekateri ješprenj pred pripravo te enolončnice namočijo, drugi pač ne. V ričet največkrat dodamo še kuhan rjavi fižol, nekoliko prekajenega mesa in izbrano zelenjavo – denimo korenje, zeleno in kolerabo ter krompir. Tu so seveda še začimbe in zelišča, morda še kak dodatek in odlična jed, ki je krasna tudi dan kasneje, je pripravljena.

Malce drugače

V zadnjem obdobju je v ospredje stopila še ena jed, ričota, ki je pripravljena podobno kot rižota, le da namesto riža uporabimo ješprenj.

In še en namig: hladna ješprenjeva solata. Idejo zanjo smo dobili na nedavnem odprtju festivala Okusi Radol'ce, ki vsako leto novembra združi tiste gostince v tem gorenjskem mestu in njegovi okolici, ki gostom ponudijo domiselno zastavljene jedilnike, zapolnjene z lokalnimi sestavinami. Ideja, ki nam jo je predstavila Darja Kürner z Ekološke kmetije Darja, je preprosta: skuhamo ješprenj, ga odcedimo in ohladimo, zatem dodamo zelišča, začimbe in zelenjavo po izbiri, nato pa jed samo še začinimo s kisom, oljem in soljo.

...

Skoraj v vesolje

Ko že govorimo o ješprenju: le malo je manjkalo, da bi tisti, pripravljen po receptu mlade ekipe iz BIC Ljubljana, poletel v vesolje. Jed, ki so jo mladi slovenski kuharji na tekmovanju Nasa Hunch Culinary Challenge pripravili iz rastlinskih sestavin in z dodatkom suhih hrušk, orehov ter dimljenega tofuja, se je letos potegovala za uvrstitev na jedilnik astronavtov. Slovenska jed se je uvrstila zelo visoko, na tretje mesto; prvouvrščeno, šakšuko mladih kuharjev iz Arkansasa, so v Nasinem centru pripravili za polet v vesolje.

...

Priporočamo še: Tedenski jedilnik: preprosta kosila, ki jih pogosto kuhamo