Pri opremi malih prostorov naj bo na prvem mestu funkcionalnost

Opremljanje majhnih prostorov je lahko zahtevna naloga, saj imamo na voljo omejeno izbiro pohištva in barv ter dodatkov. Poleg tega je treba upoštevati razmerje med velikostjo prostora in posameznimi kosi pohištva, pa seveda funkcionalnost in estetski vidik.

Izberemo sedežno s predalom za shranjevanje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Prav funkcionalnost mora biti na prvem mestu. Ker imamo na voljo malo prostora, je priporočljivo vsak kos pohištva čim bolj izkoristiti. Najbolje to storimo, če izberemo večnamenske kose: zofo, ki se spremeni v posteljo, denimo, pa raztegljivo mizo, če ob tem vsebuje še veliko predalov, toliko boljše. Omislimo si klubsko mizico, ki je lahko hkrati stolček, votel tabure s pokrovom, kamor lahko spravimo knjige in druge malenkosti, v kuhinji izkoristimo vsak centimeter z ozkimi pokončnimi izvlečnimi stojali za začimbe, vanje lahko zložimo tudi pokrovke, nože in posodo pa obesimo na kaveljčke na steno. To je že nekaj let izjemno priljubljen način shranjevanja posode, saj ni le praktičen, če je naša posoda bakrena ali litoželezna, bo kuhinja videti tudi zelo privlačno. V spalnici in otroški sobi poskrbimo za dodatni prostor za shranjevanje s predali pod posteljo in škatlami, ki jih postavimo na vrh omare.

Slog notranje opreme, ki se najbolj poda v majhne prostore, je minimalističen, lahko je skandinavski ali japonski, tudi mediteranski.

Poglejmo navzgor

Napaka, ki jo pogosto delamo pri opremi majhnih prostorov, je, da se osredotočamo v glavnem na vodoravne površine. To je sicer nekaj običajnega in v večjih stanovanjih ter odprtih tlorisih zaželeno, ko nam prostora primanjkuje, pa se ne bojmo pogledati navzgor. Izkoristimo stene in strop, če se le da. V sobah z nizkimi stropi je celo priporočljivo, da izberemo knjižne police ali druge vrste omaric, ki segajo čisto do vrha. Tako bomo namreč optično ustvarili višino, saj bodo visoki kosi pohištva naš pogled usmerili navzgor, tisti, ki bi segali zgolj do polovice stene ali malce čez, pa bodo prostor optično znižali. Strop bo deloval višji, če na steno ali vrata omare zgolj pritrdimo nekaj navpičnih lesenih panelov ali desk v kontrastni barvi ali si omislimo tapete s tankimi navpičnimi črtami.

V spalnicah, kjer ni veliko prostora, luči pritrdimo na steno, namesto nočnih omaric pa izberemo police. FOTO: Aelita17/Getty Images

Slog notranje opreme, ki se najbolj poda v majhne prostore, je minimalističen, lahko je skandinavski ali japonski, tudi mediteranski, vse tri namreč odlikujejo svetle barve in zračni materiali, raje pa se izogibamo maksimalizmu, saj se bomo počutili utesnjene, tudi preveč lesa, ki je značilen za rustikalni slog, ne bo videti najboljše.

Da bi prostor optično še bolj povečali, si pomagamo z ogledali, ta so lahko večja, postavimo pa jih na steno nasproti okna ali balkonskih vrat, lahko tudi tisto ob njih, pomembno je, da odseva zunanjost, kar bo ustvarilo iluzijo dodatnega prostora, ogledalo pa bo sobo tudi dodatno osvetlilo, saj se bo od njegove površine odbijala dnevna svetloba.

Ogledala bodo sobo optično povečala in jo naredila svetlejšo.

Tudi sicer je svetloba izjemno pomembna, v majhnih prostorih še bolj. Poleg stropnih svetil je priporočljivo, da na stene namestimo kakšen reflektor, še posebno prav bo prišel v dnevni sobi nad kavčem, v spalnici ali otroški sobi pa nočne lučke prav tako raje pritrdimo na steno, kot da bi jih postavili na omarice. Če za slednje zmanjka prostora, pa kljub temu potrebujemo odlagalno površino, kamor bomo odložili budilko, mobilnik in podobno, si ob postelji omislimo poličko, ki jo pritrdimo na steno.