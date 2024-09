Presenečeni boste – tako so nekoč kuhali ričet

Pred desetletji, ko so gospodinje imele na razpolago samo lokalne in sezonske sestavine, iz katerih so morale včasih dobesedno scoprati okusne jedi, ki niso bile vsak dan enake, so nastale zanimive, na prvi pogled težko združljive kombinacije. Sladko in slano na primer pa sadje in meso, marsikaj od tega pa se danes potiho prikrade tudi v vrhunsko sodobno kulinariko. Ker se bliža sezona jedi na žlico, katerih osnova so različne kaše, sadovnjaki pa so še polni sadja, poglejmo nekaj teh kombinacij.

Običajno so jedi s kašo in sadjem sladke, v tem primeru pogosto kašo skuhamo v mleku namesto v vodi. Ker se mleko rado prismodi, ga kuhamo na res majhnem ognju, toliko, da vre, ob tem pa jed večkrat premešamo. V kuhano kašo zamešamo poljubno sveže ali suho sadje in oreške in popoln zajtrk je pripravljen.

...

Tokrat bomo predstavili ješprenj s sadjem v slani različici, v kateri se družijo zelenjava, sadje in celo meso. Ričet je značilna slovenska jed, v kateri se poleg ješprenja znajdejo fižol v zrnju, korenje, tudi krompir, pa čebula, jušna zelenjava in začimbe, v mesni izvedbi pa seveda še kos mesa, slanine ali klobase. V to klasiko so nekoč drzno dodali suho sadje, ki ga je bilo včasih na voljo vso zimo, predvsem jabolka, hruške in slive, v toplih krajih pa tudi fige. Izbrskali smo recept za klasični ričet s suhimi hruškami. Ješprenj in suhi fižol namočimo čez noč v večjem loncu. Dodamo narezano jušno zelenjavo, krompir, začimbe in slanino ter za konec še na koščke narezane suhe hruške. Kuhamo do mehkega, po potrebi solimo in popramo in postrežemo.

Tako so kuhali nekoč, podobno idejo pa so razvili tudi študenti višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki so zasnovali jed, s katero so sodelovali na Nasinem tekmovanju za pripravo jedi za astronavte. Letos so morale ekipe pripraviti zajtrk slanega okusa, ki naj vsebuje vsaj eno vrsto zelenjave, ne pa tudi surovega mesa, jajc, morskih sadežev, alkohola in še česa. Študentje so staknili glave in v sodelovanju z mentorji skuhali ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Kot so povedali, so želeli za osnovo slovensko nacionalno jed, ki so jo nadgradili v skladu z zahtevami tekmovanja. Očitno uspešno, saj jih je ješprenj ponesel vse do finala, ki je bil aprila v ameriškem Houstonu.