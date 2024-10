Preprosto do razkošnega doma (FOTO)

Številne malenkosti znatno prispevajo k razkošnejšemu vtisu doma. Zbrali smo nekaj preprostih trikov, ki prinašajo veliko spremembo.

V vsako kopalnico spada milo. Namesto običajnega, ki ga v drogeriji kupite mimogrede, si privoščite naravno iz preverjenih sestavin in razkošje ob umivanju rok boste občutili vi in vaši gostje. Kot tudi če boste sebe ali obiskovalce razvajali z okusno kavo s spenjenim mlekom, najbolje iz kuhinjskega avtomata, postreženi v ličnih skodelicah. Občutek ob srebanju bo drugačen kot ob pitju črne kave iz okrušenih skodelic. Te je, ne le v prid razkošnejšega doma, tako ali tako bolje zamenjati z novimi, naj se skladajo z barvnimi toni kuhinje.

Razpršena svetloba iz več manjših svetil naredi veliko razliko. FOTO: Pixelci/Getty Images

V sklopu mini prenove tega prostora osvežite vrata omaric kuhinjskih elementov ter v srce doma prikličite svežino in z njo luksuzni videz. Tudi če ni volje ali sredstev za temeljito preobrazbo, bosta kuhinja in kopalnica zadihali drugače, če boste nekaj starih ploščic na najbolj vidnih mestih nadomestili z novimi s posebnimi detajli, ki se lepo skladajo s siceršnjo barvno shemo. Tako na tleh kot na stenah.

Dotrajane nadomestite z novimi, mehkimi in puhastimi odejami, dodajte še nekaj okrasnih blazin, ki se podajo k barvni shemi.

Prijeten vonj

Na vsakem kavču ali sedežni so odeje, pod katerimi so jesenski in zimski večeri prijetnejši. Za občutek razkošja stare, dotrajane nadomestite z novimi, mehkimi in puhastimi, pod katerimi bo še lepše in prijetneje. Dodajte razkošne okrasne blazine, ki se podajo k barvni shemi.

Luksuzen dom je urejen dom: iz njega umaknite vse predmete, ki so odveč in vam za nameček sploh niso všeč, na vidno mesto pa postavite predmete, na katere vas vežejo lepi spomini na potovanja v bližnje ali daljne kraje. Prvi pogoj za razkošen vtis je pospravljen prostor, ne pozabite na hodnik ali predprostor: ta je prvi stik z vašim domom, zato je, kadar je lepo urejen, zaslužen za lep prvi vtis in občutek udobja.

Če ni volje za celovito prenovo, v kuhinji spremenite le nekaj detajlov. FOTO: Natakor/Getty Images

Pravi vonj veliko spremeni. Posebno dišavno noto si pričarajte z dišečimi svečami iz naravnih sestavin ali pripravite svojo dišavo: po 20 kapljic eteričnega olja sandalovine, cedrovine, jasmina, sivke in cvetov pomaranče zmešajte s pol litra destilirane vode in poškropite prostor. Vonj je močan dejavnik dobrega počutja in občutka razkošja, tako kot zvoki, ki subtilno napolnijo prostor in zagotavljajo prijetno bivanje, saj sproščajo in pomirjajo. Z njimi torej napolnite dnevno sobo, kuhinjo, tudi kopalnico.

Neprecenljiv učinek cvetja

Cvetje je naslednji močan element dekoracije. Dom okrasite s šopki cvetlic, ki rastejo v naravi ali jih kupite v cvetličarni. Izbor prilagodite okusu in velikosti prostora, včasih je dovolj že en sam cvet, ki razvaja tako čutilo za vid kot čutilo za voh.

Cvetje je močan element dekoracije, včasih je dovolj že en sam cvet.

Eleganca v obliki okraskov iz antične dobe ali drugega obdobja je pogoj za razkošen videz. Starinski lepo obnovljeni leseni ali tekstilni predmeti so nedvomno elementi, ki pričarajo luksuzen vtis. V kombinaciji z bogatimi zavesami ter domiselno postavljenimi svetili z mehko svetlobo bodo dosegli svoj namen ter v prostore vnesli eleganco, romantiko in razkošje.