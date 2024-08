Prenove nepremičnine? Potrebna sta čas in denar

Cene nepremičnin se nič kaj ne nižajo, še posebno v nebo so že pred časom poletele cene novogradenj, zato se mnogi raje odločijo za nakup rabljenih hiš in stanovanj. Te je nato seveda treba urediti, pogosto tudi vsaj delno prenoviti. Prenova pa je lahko velik zalogaj, tako časovni kot finančni. Ameriški notranji oblikovalec Layton Campbell je zato v svojem blogu nanizal nekaj nasvetov, kako se prenove ne lotiti, nekaj, česar se je boleče naučil iz lastnih izkušenj. »Ne kupite 140 let stare hiše, ki se je nihče ni dotaknil zadnjih 45 let, in pričakujte, da bo potrebovala samo nov sloj barve in novo kuhinjo. Ne odlepite kosa tapete v spalnici nekega nedeljskega popoldneva, da bi videli, kaj je spodaj. Najbrž razpadajoči zid z madeži vlage. Ne izberite podaljšanega vikenda, da bi pogledali pod linolej v kuhinji, najverjetneje je spodaj zemlja,« je šaljivo nanizal nekaj napak, ki jih je storil sam in jih močno obžaloval.

Preden se lotimo prenove, se je treba prepričati, da imamo dovolj denarja. Stroški lahko namreč hitro narastejo, še posebno v starejših samostojnih hišah se lahko v zidovih, pod streho in v tleh skrivajo neprijetna presenečenja. Nato določimo prioritete. Pri tem na prvem mestu ni estetika, temveč varnost in zdravje. Če posumimo, da bi se lahko v katerem od prostorov skrivala plesen in vlaga, je treba to sanirati prednostno, enako velja za cevi, ki puščajo, dotrajano električno napeljavo … Šele nato pride na vrsto estetska prenova.

Največji finančni zalogaj so običajno kopalnice in kuhinje, še posebno če je treba premikati odtoke in električno napeljavo, zato je v tem primeru dobro za nasvet povprašati strokovnjaka. Ta mora poslušati naše želje in upoštevati sredstva, ki jih imamo na voljo, nato pa poiskati rešitev, ki se bo skladala tudi z videzom in slogom celotne hiše, to je še posebno pomembno pri kuhinjah v prostorih z odprtim tlorisom. Če si slednjega želimo, pa je bila hiša zgrajena v času, ko odprti tlorisi še niso bili priljubljeni, se rušenja sten nikar ne lotimo sami. Če podremo katero od nosilnih, se to ne bo dobro končalo. Strokovnjaka je dobro poklicati tudi, če bi kakšen prostor radi pregradili. Izdelava notranjih sten je morda videti enostavna, a da bi bila trdna in ravna, je treba vedeti, kako se stvari streže.

Prenova kuhinje je precejšen finančni zalogaj. FOTO: Hikesterson/getty Images