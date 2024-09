Pražen krompir: iz prve roke vse, kar morate vedeti

Nekako septembra se začnejo lahkotne poletne jedi umikati bolj krepki, že jesenski hrani. Za nedeljska kosila bodo spet tu goveje juhe, ki smo jih v ospredje postavili minuli teden. In če se kosilo začne z govejo juho, je nekje v bližini tudi krompir – pražen, se ve! Katero sorto krompirja naj izberemo, kako naj prepražimo čebulo in kateri še so nasveti, ki bodo do popolnosti popeljali naš praženi, renstani, tenstani ali kako drugače imenovani krompir? Odgovore smo poiskali pri Stanetu Menardu, predsedniku Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi.

Izberemo srednje velike gomolje

Torej, kateri krompir? »Na društveni njivi, ki jo v Sneberjah obdelujemo na star način, imamo vsako leto med osem in dvanajst sort krompirja. Iz pridelka pripravimo pražen krompir in vsako leto ocenimo, katera sorta se je najbolj obnesla,« pojasni Menard. Vsakič je na prvem mestu druga sorta, sta se pa po besedah predsednika društva v zadnjem obdobju dobro obnesla monte carlo in red fantasy. O tem, kako velike gomolje naj izberemo, sogovornik pove: »Srednje, torej velike približno toliko kot kokošje jajce. Krompir vedno operemo in ga skuhamo v olupku: položimo ga v lonec z mrzlo vodo in pristavimo. Koliko časa ga je treba kuhati, je odvisno od sorte in teže krompirja. Ko je skuhan, je pomembno še to, da se ohladi po naravni poti: iz lonca odlijemo vodo in preprosto pustimo, da se hladi. Zatem ga olupimo in narežemo na primerno velike rezine.«

Čebula: naj bo belokranjka

Zdaj imamo krompir kuhan in narezan, potrebujemo še prepraženo čebulo. O tem, katero sorto naj uporabimo, so v društvu jasni – to naj bo belokranjka. »Kako naj jo narežemo, na lističe ali na manjše kose, je odvisno od recepta, ki ga uporabljamo. Pomembno pa je, da jo narežemo enakomerno, saj se tako čebula enakomerno in lepo prepraži,« pravi Stane Menard.

Pogovor podaljšamo proti maščobi, na kateri pražimo čebulo: »V uradnem društvenem receptu je zapisano, da čebulo pražimo na svinjski masti.« Kot je še zapisano, je pravi trenutek za to, da v ponev dodamo še krompir, takrat, »ko pražilec ugotovi, da je čebula dobila pravilno zlato rumeno barvo«. Takrat kuhani, olupljeni in narezani »krompir enakomerno razporedimo po ponvi, počakamo, med čakanjem skrbno preverjamo, kaj se dogaja na spodnji strani, in ko krompir začne dobivati zlato rumeno skorjico, se prične najpomembnejši del priprave. Krompir pričnemo z lopatko nežno obračati in prelagati.«

Brez tlačenja in mečkanja

Zdaj pride na vrsto še en pomemben korak, in to je soljenje: »Ko uradni pražilec ugotovi, da se obred praženja približuje koncu, se krompirju enakomerno po vsej površini doda sol, ponovi se nežno obračanje in prelaganje. Krompirja ne smemo tlačiti in mečkati.«

Poleg omenjenih sestavin uradni recept, ki so ga spisali ljubitelji te jedi, zajema še ocvirke. A v praženem krompirju se lahko, odvisno pač od kuharske domišljije, znajdejo še druge, tudi precej nepričakovane sestavine. Tako smo na svetovnih festivalih, ki so jih doslej pripravili ljubitelji praženega krompirja, lahko poskusili prepražen krompir z mesom, slanino, jajci in rdečo peso. Ali pa takšnega s slanino in papriko, pri dolenjskih ekipah pa smo opazili, da v jed izredno radi dodajo kanček cvička.

Danes: svetovni festival na Koroškem

Kot že omenjeno, Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi vsako leto, in to prvo septembrsko soboto, pripravlja svetovni festival praženega krompirja. Že 24. bo ravno danes, 7. septembra, med 12. in 16. uro v Črni na Koroškem. Na dogodku bo pražilo blizu 60 ekip, od katerih bo večina slovenskih, nekaj pa jih bo na Koroško pripotovalo tudi iz tujine. Organizatorji pričakujejo, da bodo za nekaj tisoč obiskovalcev pripravili med 3,5 in 4,5 tone te priljubljene jedi.

