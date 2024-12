Pozor, to so najpogostejše poškodbe med seksom

Seks bi moral biti užitek, vendar se lahko včasih zaradi prevelike strasti ali prehitrih gibov spremeni v bolečo izkušnjo.

Med njim lahko pride do večjih ali manjših poškodb, katere so najpogostejše niza 24sata.hr.

Poškodbe vagine ali anusa

Grobi seks ali uporaba seksualnih pripomočkov, kot so umetni penisi, lahko privede do poškodb občutljivih sluznic na predelu vagine ali anusa, kar povzroči bolečino in krvavenje.

V izogib temu je priporočljiva uporaba lubrikanta, in če do njih vendarle pride, posvet z zdravnikom ter izogibanje penetraciji, dokler se poškodba povsem ne zaceli.

Zlomljen penis – mit ali resničnost?

Zlom penisa ni mit. Res je, da v njem ni kosti, neprijetnost nastane zaradi poškodbe opna, ki obdaja erektilno tkivo znotraj moškega spolnega organa.

Znaki zloma so značilen pok, močna bolečina, zatekanje in modrice. V tem primeru je nujna takojšnja zdravniška pomoč.

FOTO: Gettyimages

Poškodbe mišic

Seks, čeprav zabaven, lahko povzroči bolečine v mišicah, še posebej, kadar je telo dlje časa v enem položaju. Ponavljanje istih gibov ali naprezanje mišic med orgazmom lahko privede do poškodb trebušnih ali hrbtnih mišic.

V večini primerov bolečina izgine po nekaj dneh, vendar je, če traja dlje, priporočljivo obiskati zdravnika.

Odrgnine

Odnos na bolj trdih in grobih površinah, denimo tleh ali preprogi, lahko zaradi trenja povzroči odrgnine.

Čeprav so te boleče, običajno niso resna težava in se zacelijo same.

Tujki v telesu

Seksualne igračke, kot so vibratorji, umetni penisi ali analne kroglice, lahko povečajo užitek, vendar je pomembno paziti, da se predmeti, ki jih uporabljate, ne zagozdijo v telesu.

Če do tega pride, je treba nujno poiskati zdravniško pomoč.

FOTO: Andrii Lysenko/Gettyimages

Alergijske reakcije

Pri osebah z bolj občutljivo kožo lahko nastane alergijska reakcija ob stiku z lubrikantom, kondomom ali z dišavo partnerja. Včasih se lahko pojavi celo alergija na spermo.

Simptomi, kot so srbenje, rdeča koža in pekoč občutek, se razvijejo od deset do 30 minut po intimnem aktu in običajno izginejo v nekaj urah.

Poškodbe hrbta

Nenadni gibi, kot je dvigovanje partnerja, včasih vodijo v poškodbe hrbta, zlasti pri osebah, ki imajo z njim že težave.

Ta zadrega je verjetnejša v nekaterih pozah, denimo med seksom stoje ali v položaju po pasje.

FOTO: Gettyimages

Vnetje sečil

Bakterije, ki so zunaj vagine, med seksom zaidejo v sečnico, kar v nekaterih primerih povzroči okužbo sečil. Nanje nakazujejo pekoč občutek pri uriniranju in kri v urinu.

Za preprečevanje tega je po vroči akciji zlasti za ženske priporočljiva mala potreba.

Spolno prenosljive okužbe

Brez ustrezne zaščite okužba s katero od spolnih bolezni ni izvzeta. Kondomi so v vsakem primeru najučinkovitejša obramba pred njimi.

Post-orgazmični sindrom

Nekateri ljudje, predvsem moški, lahko po orgazmu razvijejo simptome, podobne gripi: vročina, glavobol in zamašen nos. Čeprav je to redko, včasih simptomi trajajo tudi več dni.

Če se pojavljajo, lahko zdravila proti alergijam ali antidepresivi pomagajo ublažiti težave.

FOTO: Gettyimages

Otožnost po seksu

Spolni akt ne prinaša vedno samo zadovoljstva. Pri nekaterih se po njem pojavijo žalost, tesnoba, malodušje. Celo tedaj, ko je odnos zadovoljiv.

Strokovnjaki to imenujejo postkoitalna disforija, pogovor s terapevtom bo pomagal razumeti vzroke zanjo.

Pekoč občutek v genitalijah

Pekoč občutek v genitalijah nikoli ni normalen in lahko nastane iz različnih razlogov: zaradi okužbe ali zaradi trenja pri premalo navlaženi vagini.

Če se pojavlja pogosto, se je treba posvetovati z zdravnikom, ki bo odkril pravi razlog in vi se mu boste lahko izognili.