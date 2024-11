Pozor! Tega ne govorite samskim

Od zaskrbljenih staršev, dobronamernih tet in prijateljev, ki mislijo, da je tisti, ki je samski, zato žalosten in obupan, velikokrat priletijo pripombe, vprašanja in nasveti, ki jih nekdo, ki ni v zvezi, noče slišati.

Ne glede na to, kakšen razlog se skriva za statusom.

FOTO: Shutterstock

Česa jim zato ne govorite, na srce polaga dnevnik.hr.

Zakaj si še vedno samski?

Ko boš nekoč v zvezi boš pogrešal(a) samski stan.

Ne razumem, zakaj nimaš nikogar, vendarle si zelo privlačen/privlačna.

Ne skrbi, v morju je še veliko rib.

Preveč si izbirčen/izbirčna in zato nimaš nikogar.

Najprej moraš vzljubiti sebe.

Poznam nekoga prav zate.

Ljubezen bo prišla, ko boš najmanj pričakoval(a).

Imaš vsaj dobro službo.

FOTO: Fizkes/Gettyimages