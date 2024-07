Poskrbimo za jesenski vrt

Ko je poletje na vrhuncu, je dobro razmišljati o letnem času, ki bo nastopil, ko se bo to poslovilo. Poletne cvetlice bodo tedaj usahnile in zacvetele bodo jesenske. Če jih boste seveda pravočasno posadili ali posejali. Julij je čas za sejanje lepotic, ki vas, ko bo zavel jesenski hlad, ne bodo razočarale.

Cinije lahko sejete vse do konca julija. Od semen do cveta potrebujejo približno osem tednov, s čudovitimi cvetovi toplih barv pa razvajajo vse do prve zmrzali. Semena zakopljite neposredno v zemljo na del vrta, ki ga obsije veliko sonca. Prst naj bo vlažna, a ne preveč mokra, za pester vrt izberite različne mešanice semen in rastlinice, ko bodo pokukale na plan, zavarujte pred škodljivci, zlasti polži.

Več cinij skupaj ustvari cvetočo blazino. FOTO: Charinporn Thayot/Getty Images

Cinije s čudovitimi cvetovi toplih barv razvajajo vse do prve zmrzali.

Naslednja hvaležna cvetlica, ki bo, posejana julija, obogatila cvetlični vrt, je ognjič. Da zraste od semena do cveta, potrebuje od šest do osem tednov, in če boste njegova semena v zemljo položili ta mesec, bo prijetna popestritev poznopoletnega in jesenskega vrta. Ognjič ni le lepa, ampak tudi zdravilna, užitna cvetlica, obenem z vrta odganja različne škodljivce, zato je priljubljena ob gredicah z zelenjavo. Posejte ga v ne prebogato, dobro odcedno prst na predel, ki ga pogosto obseva sonce. Ognjič ni zahteven, potrebuje le malce dodatne vlage v sušnih dneh.

Tudi tagetesi (žametnice) so nezahtevni, še je čas, da jih posejemo, hitreje gre s sadikami. Tako kot ognjič odganjajo škodljivce in bodo cveteli vse do pozne jeseni, le ne pozabite jih zalivati v sušnih dneh.

Žametnice krasijo vrt do pozne jeseni. FOTO: Shef-time/Getty Images

Nežen, čipkast grobeljnik vrtovom zagotavlja romantični pridih, hkrati privablja opraševalce. Gre za eno najhitreje rastočih cvetlic in zacveti že približno štiri tedne potem, ko ga posejete. Za lep razcvet potrebuje veliko svetlobe, ker pa ni najbolj naklonjen poletni vročini, je idealna cvetlica za kotičke s popoldansko senco ali jesenske zasaditve. Uspeva v vseh vrstah zemlje, potrebuje pa redno zalivanje.

Črnooka suzana cveti do prve zmrzali.

Kapucinka je krasna in široko uporabna cvetlica. Ni le lepa na pogled in idealna plezalka za lepše ograje ter mejnike, je tudi užitna, zdravilna rastlina, njeni listki so rahlo pekoči in odličen dodatek zelenjavnim jedem. Od semen do cveta se razvije v od štirih do osmih tednih, lahko jo vzgajate kot plezalko ob opori, lahko pa se plazi po tleh in tako zatira plevel. Hkrati odganja škodljivce in je dobrodošla v družbi jesenske zelenjave. Ni zahtevna, uspeva tudi v skopi prsti, prebogata pravzaprav povzroči naglo rast, a manj cvetov.

Rudbekija je marjeticam podobna cvetlica z značilnimi cvetovi s črnimi prašniki, ki lepo popestri jesenski vrt. Od semena do cveta potrebuje od dva do tri mesece, kar pomeni, da bo zacvetela nekje oktobra, še bolje je posaditi sadike. Dobro prenaša sušo in se za naslednje leto zaseje sama. Uspeva v različnih tipih zemlje, najraje pa ima pH nevtralno prst in sončno ali polsenčno lokacijo, ni zahtevna za vzdrževanje. Z odstranjevanjem odmrlih cvetov se spodbuja nastajanje novih.