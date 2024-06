Poletna petminutna rulada z dimljenim lososom

Recimo, da se na sončno popoldne pri nas oglasijo nenapovedani obiski. Prijetnega klepeta na vrtu se seveda izjemno razveselimo – a hkrati se srečamo z dilemo, kaj gostom na hitro postreči. Enostaven recept za sveže grižljaje je več kot dobrodošel, še posebno če je pripravljen iz sestavin, ki jih imamo navadno doma.

Pozabljeni kanapeji

V zadnjem času na družbenih omrežjih opažamo trend poletnih solat in podobnih hladnih slanih jedi, ki jih postrežemo na velikih krožnikih ali v skledah. Vrača se tudi nekoliko pozabljen hit t. i. finger fooda oziroma prigrizkov, ki jih postrežemo po porcijah enega grižljaja.

V modo se tako vračajo že nekoliko pozabljeni kanapeji, takitosi in rulade. Tokrat se osredotočamo na slednje, saj so pripravljene zares hitro, pri tem pa nam ni treba stopiti v bližino štedilnika ali pečice, ki se ju v dneh visokih temperatur raje izognemo.

Osnova zanje bodo tortilje. V shrambi je vedo dobro imeti kak paket, če je res sila, pa vzamemo nazaj stavek o štedilniku in tortilje zamesimo iz moke, vode in soli ter jih na hitro spečemo na ponvi. V resnici gre za izjemno preprosto opravilo, ki nam ne bo vzelo več kot pol ure. A osredotočimo se na nadeve.

...

Težke in lahke sestavine

Lepota slanih rulad je v tem, da jih lahko nadevamo čisto po svojem okusu, pri tem pa sledimo predvsem dvema praviloma. Uporabimo sestavine, ki jih imamo v zalogi, in se pri njihovem kombiniranju prepuščamo svoji domišljiji. Dodajamo še eno. Pri kombinacijah poskušamo iskati ravnovesje. Za vsako nekoliko težjo sestavino dodamo drugo, ki bo rulade dvignila in osvežila.

Če se odločimo, da tortiljo nadevamo s tunino in majonezo, na primer, dodamo na drobno narezano čebulo, ki bo dodala svežino. Če uporabimo dimljenega lososa, ki ravno zaradi okusa po dimu lahko deluje nekoliko togo, ga kombiniramo s svežim kremnim sirom in kumarami. Kuhanemu pršutu in siru dodamo sesekljane kisle kumarice in tako naprej.

Pripravimo lahko ribje, veganske, vegetarijanske ali mesne različice. In čeprav tortilje sicer pripadajo mehiški kuhinji, so kot osnova tako nevtralne, da jih lahko nadevamo s poljubno svetovno kulinariko, ki nam je pri srcu.

...

Rulada s tortiljo in lososom

Zvitki so lahko tudi zelo privlačni na pogled. Pri nadevih se ravnamo tudi po barvah in pripravimo takšne, ki bodo čim bolj pisane in zanimive. Za zeleno barvo dodamo pesto in sveža zelišča z vrta.

Za 4 osebe.

4 tortilje

100 g dimljenega lososa

200 g kremnega sira

5 drobno sesekljanih mladih čebulic (z zelenjem)

kapre

Priprava

Tortiljo položimo na podlago in jo namažemo z zajetno porcijo kremnega sira, v katerega smo vmešali sesekljano čebulo in kapre – te lahko prej malce splaknemo pod vodo. Vse skupaj prekrijemo z rezinami dimljenega lososa in tortiljo zvijemo kot palačinko. Lahko jo ovijemo v folijo za živila in postavimo v hladilnik, lahko pa jo takoj narežemo na majhne kolute ter postrežemo. Tako pripravljene tortilje v hladilniku počakajo do nekaj dni.

Priporočamo še: Tedenski jedilnik: 5 kosil, brez katerih ni pravega poletja