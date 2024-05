Pogled v zakulisje procesa pridelave vin

Ljubitelji žlahtne kapljice že odštevajo do enega najbolj pristnih dogodkov leta, dvodnevnega praznika vina, ki združuje vinarje in zgodbe Brd, ponuja raziskovanje umetnosti kletarjenja in okušanje vrhunskih briških vin. Govorimo o Dnevih odprtih kleti, ki bodo potekali 15. in 16. junija.

Razgledi po vinogradih so čarobni. FOTO: Arhiv Organizatorja

Poleg okušanja vin bodo obiskovalci dobili edinstveno priložnost pogledati v zakulisje procesa pridelave vina, se potopiti v zgodbe in anekdote vinarjev, uživati v čudovitih razgledih po čarobnih posestih vinarjev in seveda dobri družbi. »Dnevi odprtih kleti niso zgolj dogodek za okušanje vin, temveč priložnost za spoznavanje bogate zgodovine, tradicije in strasti, ki jo vinarji vlagajo v svoje stvaritve,« pravijo organizatorji. Letos se bo predstavilo kar 36 vinarjev, ki bodo obiskovalcem predstavili široko paleto vin, od osvežujočih belih do famozne rebule in bogatih rdečih, tako bo prav vsak našel nekaj zase, za svoje brbončice in dušo.

Dobrodelna dražba V sklopu dogodka poteka tudi dobrodelna dražba vin, izkupiček katere bo namenjen otrokom med osmim in dvanajstim letom starosti, ki bodo lahko z vašo pomočjo en teden aktivno počitnikovali na Debelem Rtiču.

Organizatorji poudarjajo, da dogodek, kljub temu da je glavna tema vino, ni namenjen zgolj poznavalcem, še posebno so dobrodošli tisti, ki se s tem čudovitim in skrivnostnim svetom še spoznavajo, pa tudi tisti, ki bi se radi zgolj družili, si razširili obzorja in spoznali kaj novega. Vstopnice so še do konca maja na voljo po predprodajni ceni v spletni trgovini na spletni strani kontrabant.si, in sicer je treba za paket, ki vključuje avtobusni prevoz ter vstopnico za oba dneva dogodka odšteti 45 evrov, če se odločite zgolj za vstopnici brez avtobusnega prevoza, je cena pet evrov nižja. Prav toliko je treba odšteti za vstopnico, ki vključuje prevoz in obisk dogodka zgolj v nedeljo, samo za vstop na nedeljski dogodek pa 5 evrov manj. V ceno vstopnice so vključeni vinski kozarec, vrečka za kozarec in zapestnica, pri vsakem vinarju lahko z vstopnico poskusite najmanj štiri degustacijske vzorce.

Manjkale ne bodo zabavne anekdote ter obilo zanimivih informacij. FOTO: Arhiv Organizatorja

Dobrodelna dražba vin

V sklopu dogodka že od prejšnjega tedna poteka dobrodelna dražba vin, izkupiček bo namenjen otrokom med osmim in dvanajstim letom starosti, ki bodo lahko z vašo pomočjo en teden aktivno počitnikovali na Debelem Rtiču. Za posebno doživetje bo poskrbela nekdanja olimpijka Sara Isaković, psihologinja, ki je v sodelovanju z ekipo strokovnjakov ustvarila program, ki bo otrokom med drugim pomagal premagovati strahove in težave s samopodobo, kar je v današnjem svetu družabnih medijev še kako pomembno in dobrodošlo.

36 VINARJEV se bo predstavilo letos.

Vina, ki so jih na dražbo darovali vinarji, so nekaj posebnega, saj so opremljena z edinstvenimi etiketami, ročno narejenimi in unikatnimi umetniškimi deli, ki so jih prav za ta namen naslikali umetniki iz različnih držav, celo daljne Japonske pa seveda Slovenije. Dražba bo do 10. junija do 12. ure potekala na spletni strani kontrabant.si/drazba, izklicna cena za vsako steklenico znaša 150 evrov, dražitelji jo lahko zvišujejo poljubno, noben znesek ni prenizek, prav tako ne previsok. »Lani so bili rezultati dražbe rekordni in prepričani smo, da se bomo vsi skupaj odrezali tudi pri letošnjem dobrodelnem izzivu,« je dejal glavni organizator dogodka Dnevi odprtih kleti Brda Dani Strehar.