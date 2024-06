Drama v ruskem zaporu: ISIS vzel paznike za talce, iščejo avto in prost izhod (VIDEO)

Pripadniki Islamske države (ISIS), ki v zaporu v Rostovu na jugu Rusije prestajajo zaporno kazen, so za talca vzeli dva paznika, je sporočilo vodstvo zapora. Po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass potekajo pogajanja o osvoboditvi talcev.

»Zaporniki so zajeli dva paznika in ju zadržujejo kot talca,« je v izjavi za javnost zapisalo vodstvo zapora v Rostovu. Vir iz policije je za Tass potrdil, da so omenjeni zaporniki pripadniki Islamske države in da jim bodo v Rusiji sodili zaradi obtožb terorizma.

Islamska država je sicer prevzela odgovornost za teroristični napad na koncertno dvorano v Moskvi konec marca letos, v katerem je umrlo 144 ljudi. Zaradi suma vpletenosti v enega najbolj smrtonosnih napadov v ruski zgodovini so prijeli več kot 20 ljudi, vključno s štirimi domnevnimi napadalci, ki imajo tadžikistansko državljanstvo.