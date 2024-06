Piščančji cordon bleu s kremastim krompirjevim pirejem in grahom (VIDEO)

Kombinacija okusov in tekstur bo poskrbela za pravo kulinarično doživetje. Sočne piščančje ruladice, polnjene s pršutom in sirom, hrustljavo ocvrte do popolnosti, se čudovito dopolnjujejo z bogatim in kremastim pirejem. Bešamel omaka z baziliko prinaša svežino in aromo, ki prefinjeno poveže vse sestavine, sotirani grah pa doda barvitost in nežno sladkost.

Piščančji cordon bleu

500 g piščančjih prsi

250 g kuhanega pršuta

250 g sira (gavda)

2 jajci

100 g drobtin

100 g moke

sol, poper

olje za cvrtje

Grah

zamrznjen grah

30 g masla

Bešamel

50 g moke

50 g masla

500 g mleka

30 g sveže bazilike

Pire

500 g krompirja

100 ml smetane

100 g masla

Priprava

Piščančje prsi prerežemo na polovico po dolžini, da dobimo tanjše zrezke. Položimo jih med dve plasti plastične folije in jih rahlo potolčemo, da postanejo tanjši, enakomerno debeli. Na vsak kos piščanca položimo rezino pršuta in rezino sira. Zvijemo v ruladice, nato pa vsako ovijemo v plastično folijo. Pustimo jih v zamrzovalniku, dokler ne pripravimo drugih stvari. Pripravimo tri posode – v eno damo moko, v drugo razžvrkljani jajci, v tret­jo drobtine. Vsako ruladico povaljamo najprej v moki, nato v jajcih in na koncu v drobtinah. Krompirjev pire: krompir olupimo, narežemo na kose in kuhamo v osoljeni vodi, dokler ni mehak (15–20 minut). Medtem naredimo bešamel z baziliko: v manjši kozici raztopimo maslo na srednji temperaturi. Dodamo moko in med stalnim mešanjem kuhamo približno 2 minuti, da nastane gladka zmes. Počasi prilijemo mleko in vmes neprestano mešamo, da se izognemo grudicam. Kuhamo, dokler se omaka ne zgosti (približno 5–7 minut). Svežo baziliko sesekljamo in jo stresemo v omako. Po okusu solimo in popramo. V veliki ponvi segrejemo olje in cvremo ruladice, dokler niso zlato rjave in pečene do sredine (približno 5–7 minut na vsaki strani). Položimo jih na papirnate brisače, da se odcedijo. Sotirani grah: medtem ko se piščanec cvre, v ponvi segrejemo malo masla, dodamo zamrznjen grah in ga na hitro sotiramo, da se zmehča in rahlo popeče (približno 2–3 minute). Solimo po okusu. Vrnemo se h kuhanemu krompirju: odcedimo ga in pretlačimo. Dodamo maslo in smetano ter dobro premešamo, da dobimo gladek pire. Po okusu dodamo sol in poper.

