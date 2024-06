Pisanje črke X razkriva vaš značaj: kako jo napišete in kaj to pomeni

Črke X res ni v naši abecedi, a to ne pomeni, da je nikoli nikamor ne napišemo. Prav to, kako jo nekdo iz misli prenese na papir pa veliko pove o njegovi osebnosti, piše The Sun, ki povzema besede grafologinje Kathi McKnight.

Ta je analizirala rokopise številnih slavnih osebnosti od Oprah do Baracka Obame. Ugotovila je, da večina črko X piše tako, da najprej črto povleče od leve zgoraj proti desni spodaj, nato drugo črto od desne zgoraj proti levi spodaj.

Grafologinja pojasnjuje, je to tudi edini pravilen način pisanja te črke.

Kajti kot je povedala, gre za uravnoteženo potezo pisala: pišemo od leve proti desni. S pisanjem začenjamo ob levem in nadaljujemo proti desnemu robu.

Vse drugo govori o posebnem odnosu do življenja. Kajti prej omenjeni ni edini, način pisanja črke X, ki ga posamezniki uporabljajo.

Teh je, kot je prikazano na naslednji fotografiji, osem in vsaka o osebi pove nekaj posebnega.

Prvi način

Radi bi napredovali, a ste ujeti v preteklosti.

Drugi način

Počutite se kot izobčenec, ki bi se rad rešil preteklosti, a to vam nikakor ne uspeva.

Tretji način

Ste upornik brez razloga.

Četrti način

Drugo črto zapisujete tako, kot bi jo morali, kar pomeni, da se skušate osredotočiti na prihodnost, nekaj pa vas še vedno vabi, da se vračate v preteklost.

Kot bo med vožnjo stalno gledali v vzvratno ogledalo.

Peti način

Začenjate pravilno, v zgornjem levem kotu, nadaljujte narobe, v spodnjem desnem. Ste človek, ki živi po svojih pravilih in se nikomur ne podrejate.

Šesti način

Spremljate trende in se dobro znajdete v njih, spremembe vas ne plašijo.

Sedmi način

Najbrž ste se takšnega pisanja črke X naučili v šoli in vztrajate pri njem, kar pomeni, da imate radi norme in pravila, predvsem pa svoj mir.

Osmi način

To je način, ki govori, da se ne pustite uspavati v coni ugodja in da radi razmišljate izven znanih okvirjev.