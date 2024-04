Ne prepirajte se s temi znaki, izgubili boste

Pripadniki nekaterih astroloških znakov ne marajo izgubljati. Če so ob tem še verbalno spretni, močnega značaja in trmasti, je v sporu z njimi nemogoče zmagati.

S katerimi se res ni dobro zapletati v takšne ali drugačne dvoboje, opozarja Your Tango.

Z ovnom

Ovni so vedno tekmovalno nastrojeni. Pri njih je izrazita potreba po tem, da bi bili povsod prvi in najboljši.

Zato se ne predajo brez bitke in možnost za zmago nasprotnika je zelo majhna ali je sploh ni.

Ovni pač želijo zmagovati.

Z dvojčkom

Dvojčki so praviloma vedno korak pred vsemi ostalimi. Oni dobro vedo, kako izzvati spor in tudi, kako v njem zmagati.

Ker obožujejo mentalno stimulacijo, se dvojčki radi prepirajo, in ker so tekmovalni, radi zmagujejo. Oni pač hočejo vedno imeti prav.

Z levom

Za rojene v znamenju leva je vsem dobro znano, da so prepričani vase, samozavestni in včasih že kar malo arogantni.

Če v nekaj verjamejo, jih nihče ne prepriča, da nimajo prav, zato v sporu vztrajajo do konca. Konec je, ko oni zmagajo.

Z devico

Device so osebe, ki so pozorne na majhne stvari in vedno vse analizirajo. Informacije sprejemajo s kritičnim mišljenjem oziroma se morajo same prepričati, da res držijo.

Zaradi takšnega razmišljanja, ki je pri njih značilno za vse aspekte življenja, imajo pogosto prav in so to za vsako ceno pripravljene tudi dokazati.

S škorpijonom

V tem znaku rojeni posamezniki so predani vsemu, kar počnejo in se ne ozirajo na mnenje drugih.

Vedno so pripravljeni sprejeti izziv in nikoli ne dopuščajo, da bi kdo drug imel zadnjo besedo.