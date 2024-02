Kako si pravilno razložiti rojstno karto: teh osem stvari pove veliko o vaši usodi, značaju in nagnjenjih

Rojstna karta je osnovni gradnik astrologije, tj. naš astrološki DNK. Predstavlja nebo in razporeditev nebesnih teles v času našega rojstva. Malo verjetno je, da bosta imela dva človeka enako rojstno karto, zato se lahko tudi dvojčki – rojeni na istem mestu in ob približno istem času – pomembno razlikujejo v horoskopu in osebnosti.

Izdelava rojstne karte

Za izdelavo in razlago rojstne karte potrebujete naslednje podatke:

točen datum rojstva

čas (ura in minuta) rojstva

kraj rojstva

Če ne poznate točne ure rojstva, boste težko izračunali znamenje v horoskopu in vaša rojstna karta bo nekoliko okrnjena in nepopolna. Vendar pa lahko marsikaj odkrijete tudi brez tega.

Potem ko imate vse podatke, se lotite izdelave in interpretacije rojstne karte. Tri najpomembnejše stvari pri njenem ustvarjanju so planeti, astrološka znamenja in hiše. Vse to je »zapakirano« v astrološki krog, ki je razdeljen na 12 enakih delov in prikazuje razporeditev planetov na nebu v času vašega rojstva.

Osem zanimivih dejstev, pomembnih za branje rojstne karte

1. Hiše v rojstni karti

Karta je videti kot kolo, razdeljena je na 12 segmentov, od katerih vsak predstavlja drugo področje v vašem življenju. Morda vam je še najbolj znan pojem »hiša«. Na primer, prva hiša govori o zdravju in samoidentiteti, medtem ko sedma hiša o naših odnosih z drugimi.

Obstaja deset planetov, ki so razdeljeni na teh 12 hiš, zato bodo v rojstni karti tudi prazne hiše. A brez skrbi – to ne pomeni, da se na tem področju ne bo nič dogajalo. Tako lahko ima nekdo, ki ima lahko prazno peto hišo, ki se nanaša na spočetje, nosečnost, porod, otroke (predvsem prvega, najstarejšega otroka), na koncu več otrok.

Pomen hiš v astrologiji

Prva hiša, osebnost, ki jo manifestiramo.

Druga hiša, bogastvo.

Tretja hiša, raziskovanje sveta okoli nas.

Četrta hiša, družina in varnost.

Peta hiša, ustvarjalnost.

Šesta hiša, odgovornost.

Sedma hiša, odnosi z drugimi ljudmi.

Osma hiša, motivacije in želje.

Deveta hiša, duhovno stanje.

Deseta hiša, kariera.

Enajsta hiša, družabno življenje.

Dvanajsta hiša, omejitve v življenju.

Pomen planetov v rojstni karti

Upoštevajte, da se v astrologiji Sonce in Luna obravnavata kot planeta, čeprav to nista.

Sonce govori o identiteti in namenu obstoja

Luna govori o življenjskih izkušnjah in občutkih.

Merkur je povezan s komunikacijo z ljudmi in stvarmi okoli nas.

Venera kaže, kaj človek ceni in uživa.

Mars predstavlja akcijo in voljo.

Jupiter predstavlja sposobnost ljudi, da se prilagodijo družbi.

Saturn predstavlja odgovornost in pravila.

Uran pomeni sposobnost premagovanja ovir.

Neptun predstavlja ideale in domišljijo.

Pluton je povezan s spremembo in notranjo rastjo.

Vsaki hiši vlada planet glede na astrološko znamenje, v katerem je. Recimo, če ima nekdo kozoroga v prvi hiši, ki mu vlada Saturn, to pomeni, da bo Saturn najvplivnejši planet v prvi hiši, se pravi, da je odgovorna, disciplinirana in resna oseba, zelo ambiciozna, delavna in vztrajna.

2. Znamenje, podznak in luna v znamenju

Na rojstni karti so vedno poudarjene tri osebnostne točke, in sicer sončno znamenje (astrološko znamenje), znamenje v luni in ascendent (astrološki podznak). Sončno znamenje opisuje značaj, osrednje ego lastnosti, samoizražanje in identiteto, znamenje v luni kaže na vašo čustveno energijo, medtem ko je podznak vaš temperament, zunanje manire in vedenje, tj. kar vidijo drugi.

3. Aspekti v rojstni karti

Planeti ustvarjajo vidike oziroma aspekte drug z drugim, čemur bi lahko tudi rekli, da »komunicirajo« drug z drugim. Če sta dva planeta v »prijateljskih« aspektih, kot sta trigon in sekstil, se zelo dobro ujameta in energija se lažje manifestira. Če sta si nasprotna aspekta, bo v eni hiši več prepirov.

4. Ne deluje vse hkrati

Nenadoma ne boste občutili vsega, kar vaša rojstna karta pove o vas. V različnih življenjskih obdobjih bodo poudarjeni različni planeti in področja, dober astrolog pa vam bo to znal razložiti.

5. Čas rojstva je ključnega pomena

Za natančno rojstno karto je zelo zelo pomembna točna ura rojstva, zato poglejte svoje dokumente, pomembna je vsaka minuta.

6. Kaj je MC v rojstni karti?

Točka MC je med najpomembnejšimi deli rojstnega horoskopa: je »sredina neba«, tj. Medium Coeli, točka na vrhu karte, ki predstavlja kariero, poklicno pot in ugled v javnosti, vse kar želimo spodbujati in kako se vidimo v družbi, ter ambicioznost in sposobnost doseganja ciljev. Če je na primer Uran blizu te točke, pomeni, da je vaša prioriteta neodvisnost, če pa je tam Merkur, zbirate podatke, pišete ...

7. Kaj je horizont v rojstni karti?

Vodoravna črta, ki poteka od ascendenta do descendenta, je horizont, tako da lahko dobesedno vidite, kako sta se Sonce in Luna vrtela okoli vas v trenutku, ko ste prišli na svet. Ta govori o vaših odnosih in vas.

8. Ne berite horoskopa samo za svoj astrološki znak

Večina horoskopov v pop kulturi je namenjena branju iz podznaka, ne iz sončnega znamenja, kar pomeni, da večino časa beremo horoskop za nekoliko napačno znamenje. Znamenje, v katerem je Sonce, kaže naše jedro, vendar večina astrologov domneva, da je Sonce v prvi hiši, zato bi bilo morda bolj natančno brati horoskop za podznak. Tako boste bolje razumeli, kaj vam planeti pripravljajo, pišeta still.kurir.rs in glossy.espreso.co.rs.