Peter Zorman, dr. med.,specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije: pred posegom vsem svetujem ...

Čednega deškega videza, s prijaznim turkizno modrim pogledom ter pomirjujočim tonom nam je razkril nekaj podrobnosti o svojem delovnem vsakdanu in smernicah pri estetskih posegih.

Dr. Peter Zorman je medicino doštudiral leta 2002 v Ljubljani. Specializacijo iz plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije je končal s pohvalo leta 2009. Izobraževal in izpopolnjeval se je je v Združenih državah Amerike in na največji evropski kliniki za estetsko kirurgijo Akademikiniken v Stockholmu. Leta 2012 sta s partnerjem ustanovila kliniko za estetsko kirurgijo v Ljubljani. Po štirih letih sodelovanja sta se odločila za samostojni poti in tako je leta 2016 nastala Plastična kirurgija Zorman.

Biti zdravnik ...

Je odgovornost in privilegij. Preplet znanosti, sočutja in neprespanih noči.

Estetska kirurgija ...

Ker se tu srečata znanost in umetnost. Zdravnik po srcu, kirurg po duši, hkrati pa ljubitelj lepega.

Glavno vodilo klinike Zorman ...

Je strokovnost in varnost ter pošten odnos do pacientov.

Mojo ekipo sestavljajo ...

Prijetni ljudje, ki radi opravljajo svoje delo.

Svojim pacientom najprej svetujem ...

Naj pred posegom iskreno razmislijo o najglobljih motivih zanj.

Katere so najnovejše smernice v estetski kirurgiji? V estetski kirurgiji je stalen trend usmeritev k manj invazivnim posegom. V naravi razvoja vseh kirurških tehnik je, da jih poskušamo izboljšati v smeri boljših in zanesljivejših rezultatov na eni strani ter manjše invazivnost in krajšanja okrevanja za pacienta drugi. Pogosto se cilja nekoliko izključujeta. V zadnjih letih so se z dolgoročnimi rezultati dodobra pokazale omejitve injekcijskih posegov, hkrati pa so se izboljšale kirurške tehnike. Okrevanje je krajše in sledi kirurških rok so vedno bolj skrite. Zato je logičen povratek k slednjim.

Prizadevam si ...

Ponuditi najboljšo mogočo oskrbo.

Vedno bi ponovil ...

Strokovno življenjsko pot.

V zadnjem času veliko razmišljam o ...

Tehnikah za hitrejše okrevanje po faceliftu.

Ko potrebujem navdih ...

Ne gledam naokrog.

Eden boljših nasvetov, ki sem jih kdaj dobil ...

Je o vrstnem redu: »Poslušaj, premisli, govori.«

Na trenutke pogrešam ...

Življenje brez zaslonov.

Življenja ...

Ne delim na delo in prosti čas.

Katerih posegov je zdaj največ na vaši operacijski mizi? Pomladitev obraza in vratu s preoblikovanjem in dvigom globljih struktur ter korekcij nosa in dojk.

Kraj, kamor se rad vračam ...

Je kraj, kjer sem vsak dan.

Po zadovoljitvi osnovnih življenjskih potreb ...

Je življenje iskanje lepega.

Ura je pet popoldne ...

In čas je za vse prej kot šport.

Izziv za prihodnost ...

Soočanje z minljivostjo.