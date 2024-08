Pet modnih kombinacij za to poletje

Poletno kombiniranje za vsak dan se morda na prvi pogled zdi enostavno; poletna oblekica in sandali, pa smo. A po dnevih in dnevih vročine, ki nas sili, da z oblačili čim manj eksperimentiramo, se zdi, da smo obrnili že celo omaro ter smo vsak dan oblečeni enako.

Znano je, da so meseci, ki zahtevajo večplastno oblačenje, ljubiteljicam mode ljubši, a tudi poletni videzi so lahko v skladu z našo modno dušo. Od mini kratkih oblekic do maksi oblek, poletni videzi so lahko izjemno enostavni in z nekaj znanja tudi stilsko dovršeni.

Pri tem nimamo v mislih nakupovanja še dodatnih kosov, saj verjamemo, da boste z brskanjem po omari našli marsikaj, kar lahko osveži vaš poletni videz. Klasiki med oblekami sta mala črna in pa snežno bela dolga obleka. Letos so izjemno modne še retro oblekice z volančki in drobnimi rožicami, kakršne smo nosili v devetdesetih.

Zagotovo se bo našla še kakšna dolga obleka s cvetličnim vzorcem, krasno pa poleti delujejo tudi mornarske črte. In kako vse te kose kombiniramo, da vsakič znova ustvarimo modni videz?

Povsem v črno

Morda črna barva v vročini ni vaša prva izbira, a če večino dneva preživite pod klimo, je ideja, da smo od glave do pet v črnem, povsem izvedljiva. Izberite zračne, maksi kose, ki bodo že zaradi svojega volumna ustvarili vpadljiv videz, ki ne zahteva preveč modnih dodatkov. Zraven obujte usnjene črne sandale, izberite črno torbico in temna sončna očala. Modni videz je ustvarjen.

Tudi črna lahko dobro deluje, če so kroji zračni. Foto: Instagram

Oprijeta obleka in opazni dodatki

Tesno oprijeto obleko v svetli barvi, beli ali pastelni, zlahka kombiniramo z udobnimi sandalami Birkenstock, a povsem drug videz bomo ustvarili, če zraven obujemo elegantne sandale z ozkimi paščki.

Če jo nosimo zvečer, popoln videz ustvarimo s petami. In če so obleka in čevlji minimalistični, so dodatki lahko tisti, ki bodo bolj opazni. Velik cekar in veliki okrogli uhani bodo lepo zaključili poletni videz.

Tesno oprijeta obleka bo posebno elegantna v sandalih s tankimi paščki. Foto: Instagram

Kratka oblekica in balerinke

Kombinacija, ob kateri se boste vprašali, zakaj je ne nosite večkrat. Kratka retro oblekica se odlično poda k balerinkam. Tudi mrežastim, ki so letos izjemno modne. Drugi dodatki tu niso potrebni, med torbicami pa izberite droben cekar iz rafije.

K cvetličnim maksi oblekam kombiniramo dodatke v bež barvi. Foto: Reserved

Elegantne cvetlice

Dolgo cvetlično obleko zaokrožite z elegantnimi natikači v kožni barvi. Opazna obleka bo namreč dovolj, da zraven nosimo le umirjene dodatke, ki ne izstopajo. Lepo se bo k cvetličnim potiskom podal tudi ogromen slamnik.

Letos so izjemno modne retro oblekice z volančki in drobnimi rožicami.

S supergami

Je med vašimi poletnimi oblekami tudi kakšna z napihnjenimi rokavi? K njej bodo odlično pristajale bele superge in ustvarili boste urbani poletni videz. Med dodatki izberite majhno usnjeno torbico in kombinacija je izpopolnjena.