Poglejte, kako so oblečeni obiskovalci Ultre! Bi šli taki iz hiše? (FOTO)

Čim manj tem bolje – to je menda pravilo letošnjih obiskovalcev, ko pride do oblačenja. Najdejo se tudi takšni, ki so na Ultro prišli oviti v Hajdukovo ali kakšno drugo zastavo.

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

Ekipa s točke za izgubljene predmete je za Index razkrila, da so že prvo noč številni ostali brez mobilnih telefonov. »Še vedno nismo našli lastnikov številnih najdenih telefonov. Sicer pa nam ljudje znajo pustiti napitnino, ko kaj najdemo, predvsem ko gre za vrednejše stvari, kot so prav mobilniki,« pravijo.

Iz Splita na hrvaške otoke

Letos obiskovalci splitskega Parka mladosti uživajo v nastopih na štirih različnih odrih, na katerih se bodo (ali so se že) zvrstili Armin van Buuren, Afrojack, Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell in drugi izvajalci elektronske glasbe.

Po koncu splitskega dela festivala se začne otoški del, natančneje Destinacija Ultra. Zabava se začne 15. julija na otoku Braču, v klubu 585 z duom Lucas&Steve, že naslednji dan pa se festival seli na otok Hvar - dnevni Ultra Beach z Jonasom Blueom, zadnja postaja pa bo na Visu 16. julija.