Paradižnikova omaka: pozabite na baziliko, za še več okusa ji dodajte to sestavino

Avgusta, ko je paradižnik v polni rodnosti, se nam ga splača celo kupiti, če nimamo svojega na vrtu, in ga skuhati za ozimnico. Lahko ga zmeljemo in spravimo v skrinjo, če imamo čas, pa skuhajmo različne omake, ki so vsestransko uporabne pri vsakdanji kuhi.

Osnovna omaka

Pripravo lahko zelo poenostavimo, zrele plodove operemo, po potrebi obrežemo in narežemo na koščke. Zmeljemo v blenderju ali s paličnim mešalnikom in kuhamo do želene gostote. Solimo in začinimo s česnom in baziliko, ki sta nepogrešljiva spremljevalca paradižnika. Omaki pogosto dodajamo tudi malce sladkorja. V tako pripravljeni bomo med jedjo skoraj zagotovo naleteli na koščke lupine, kar marsikoga moti. Da bi se temu izognili, paradižnike pred pripravo, torej kuhanjem, olupimo: plodove na hitro namočimo v vroči vodi. Olupljene pripravimo kot opisano. To je osnovni recept, po katerem skuhamo imenitno juho ali polivko za testenine, z njo namažemo testo za pico, dodajamo jo v omake, juhe, rižote in druge jedi.

Bogata omaka

Osnovni recept pa lahko nekoliko prilagodimo, in če smo iskreni, tudi zakompliciramo, a trud bo poplačan z omako izjemnega, bogatega okusa. Samo dva preprosta detajla. Pred kuhanjem iz paradižnikov iztisnemo bistri sok oziroma tekočino, v kateri so semena. Plodove prečno prerežemo in polovice stisnemo kot na primer limone. Dobljeni sok precedimo, da odstranimo semena. Ožet paradižnik razrežemo in skuhamo v omako po osnovnem receptu s poljubnimi začimbami. Čas kuhanja prilagodimo temu, kako gosto omako želimo. Ko je kuhana, vanjo vmešamo še bistri sok, ki smo ga iztisnili iz sredice.

Okus omake lahko obogatimo s svežimi paradižnikovimi listi. Listi paradižnika vsebujejo 2-izobutitiazol, spojino, ki je odgovorna za značilno aromo rastline. To aromo pogosto dodajajo pri industrijski pripravi paradižnikovih omak, kečapa in drugih, mi pa jo bomo preprosto dosegli z dodajanjem listov. Na večji lonec omake dodamo za pest opranih celih listov in jih po desetih minutah odstranimo.

