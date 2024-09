Okreten in prijeten

Mercedesov kombi vito je podobno kot njegov prestižnejši brat razred V letos doživel temeljito prenovo. Medtem ko razred V stavi na prestižnost, stavi vito predvsem na robustnost, zato ga pogosteje srečamo v voznem parku obrtnikov in podjetij. A če ste mislili, da je vito bistveno cenejši od razreda V, ste se ušteli – vstopni potniški vito tourer stane najmanj slabih 48 tisočakov, razred V pa od 58.926 evrov, razlika v ceni je torej dobrih 10 tisočakov. Mešanec V uredništvu smo preizkusili prav posebno verzijo vita, ki mu pravijo mixto in je, kot že ime pravi, mešanica potniškega kombija in ...