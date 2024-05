Odlični recepti za žar

V priročniku Velika knjiga pečenja na žaru so zato predstavljeni najboljši recepti za kulinarično vroče poletje: mehki stejki, krepka pečenka, sočni burgerji, ribe, ki se stopijo v ustih, okusna zelenjava in celo prefinjene vegetarijanske jedi. »Ne pozabite na okusne marinade, omake in pomake, s katerimi hrana na žaru šele postane popolna.«

V pokušino ponujamo tri recepte, ki tvorijo odlično kombinacijo:

Polentine rezine z marinado in nabodali iz fileja, čebule in sladkega krompirja

Za polentine rezine (za štiri osebe) potrebujemo:

500 ml zelenjavne jušne osnove

150 g koruznega zdroba

60 g sveže naribanega parmezana

žlico oljčnega olja

žličko drobno sesekljanih rožmarinovih iglic

Polenta se odlično poda k jedem z žara. FOTO: Dzevoniia/Gettyimages

Za marinado:

strok česna

100 ml likerja crème de cassis

200 ml ribezovega soka

2 žlici balzamičnega kisa

2 šalotki

žlico drobno sesekljanega rožmarina

žlico temnega medu

sol

črni poper

nekaj kapljic tekočega dima po okusu

Za nabodala:

600 do 700 g govejega fileja

srednje velik sladki krompir

sol

8 rdečih čebul

oljčno olje

črni poper

žlico drobno narezanih lističev gladkega peteršilja

8 nabodal za žar

FOTO: Shutterstock

Priprava:

Pripravimo polentine rezine. Zelenjavno osnovo zavremo in pri srednji temperaturi umešamo koruzni zdrob. Temperaturo zmanjšamo in zdrob nenehno mešamo okoli 15 minut (masa mora biti precej trda), nato umešamo parmezan. Polento namažemo na pekač, obložen s papirjem za peko, za prst debelo in pustimo, da se posuši, najbolje čez noč.

Naredimo marinado. Česen olupimo in pretlačimo, nato ga zmešamo s preostalimi sestavinami. Meso narežemo na za grižljaj velike koščke, jih damo v skledo, prekrijemo z marinado in pustimo počivati na hladnem, prav tako čez noč.

Nabodala:

Sladki krompir dobro oščetkamo in ga z lupino kuhamo v slani vodi okoli pet minut – mora biti kuhan, toda še čvrst. Pustimo, da se malo ohladi, in ga narežemo na velike kocke.

Čebulo olupimo in razpolovimo.

Meso vzamemo iz marinade in ga otremo s kuhinjskim papirjem. Marinado nadevamo v majhen pekač za žar. Žar pripravimo za neposredno pečenje pri visoki temperaturi (250 stopinj Celzija).

Na nabodala izmenjaje nataknemo meso, čebulne polovice in krompirjeve kocke. Nabodala pokapamo z oljčnim oljem, solimo, popramo in pokrito pečemo 5 do 8 minut, da so dobro pečena. Na žar dodamo marinado v posodi in pustimo, da povre.

Postrežba:

Polento narežemo na rombe, pokapamo z oljem in posujemo z rožmarinom. Na vsaki strani pečemo 1 do 2 minuti, da nastane lep rombov vzorec. Nabodala pokapamo z malo povrele marinade, posujemo z gladkim peteršiljem in postrežemo. Zraven ponudimo polentine rezine ter preostalo marinado za pomakanje.

Recepti iz knjige Velika knjiga pečenja na žaru založbe učila intenational